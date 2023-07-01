Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.



Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin euro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme 1 yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 800 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.



Öte yandan Orsic'in transferine ilişkin Southampton FC’ye de sözleşme fesih bedeli olarak üç taksit halinde 2 milyon 400 bin euro ödeneceği öğrenildi.