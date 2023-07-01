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Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Bordo-mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.

Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı - 1

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan tek idmanla devam etti.


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Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı - 2

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeteknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan bordo mavililer, ısınma ve pas çalışması yaptı.


Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı - 3

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bordo-mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.


Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı - 4

Bordo mavili ekip hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.


Hırvat yıldız Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı - 5

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin euro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme 1 yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 800 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan Orsic'in transferine ilişkin Southampton FC’ye de sözleşme fesih bedeli olarak üç taksit halinde 2 milyon 400 bin euro ödeneceği öğrenildi.

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