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"Kalite farkı" (Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları derbi için değerlendirmelerde bulundu.

"Kalite farkı" (Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi) - 1

"DAHA KÖTÜSÜ YOK"

Neresinden tutsanız tel tel dökülen, her tarafı elimizde kalabilecek bir Beşiktaş'ı F.Bahçe bu şekilde yakalamışken affetmedi. Oyunun iki bölümü var. Musrati'nin atıldığı bölüme kadar olan ilk 25 dakika ve eksik kalan Beşiktaş'ın oynadığı maçın geri kalanı.

Oyun olarak ikisi arasında bir fark var mı? Diye baktığımızda onu da göremiyoruz. F.Bahçe, maçın ilk saniyesinden itibaren aldığı kontrolü, maçın tamamında istediği yöne çevirdi. İkili mücadeleleri kazanan, ayakta kalan, topa her daim sahip olan F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı bu kadar ezmesi, Beşiktaş açısından çok kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye karşı eksik kaldığı bir çok maç var. Bunlarda kazandıkları da oldu kaybettikleri de. Ama oyun olarak hiç bu kadar kötüsü olmadı.

Maçın ilk yarı istatistiğinde kafa toplarının %100'ünü F.Bahçe'nin kazandığı bir derbi ben hiç hatırlamıyorum. Beşiktaş'ta takıma katkı yapması için devre arası transfer edilen Worrall, Musrati ve Muçi gibi oyuncular da üst seviye bir maç için sınıfta kaldılar. Tempo yükseldikçe lider oyuncuların daha çok inisiyatif almasını beklersiniz ama Beşiktaş gerçeğinin çok gerisinde göründüler. Sadece bu oyuncular değil, takımın tamamı için aynı şeyi söylemek mümkün.

Savunmacıları bir yere kadar anlayabiliyoruz onlar mücadele ediyorlar ve işin defans tarafında ayakta kalmaya çalışıyorlar ama ön tarafa atılan toplarda Rashica, Muleka, Semih, Muçi'nin bu kadar top kaybı ile oynamalarını anlamak mümkün değil.

Oyun olarak da rakibinin baskısı altında kalan bir takımın bu sonucu kabullenmekten başka da çaresi yoktu. Cenk'in şahsi becerisi ile attığı harika gol de bu gerçeği değiştirmez!

(ALİ GÜLTİKEN - SABAH)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Kalite farkı" (Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi) - 2

"KIRMIZI KART KESİN DOĞRU"

Fenerbahçe güle oynaya derbiyi kazandı. Öncelikle Beşiktaş için şunu söyleyelim; bu takımı bu hale getirenlere yazıklar olsun.

Topa sahip olamayan, etkisiz kalan, vasat bir Anadolu takımı gibi oynadılar. Dün gecenin sürprizi İsmail Kartal'ın forvete Batshuayi ile başlamasıydı. Belçikalı oyuncu ile de golü bulup öne geçtiler.

Fred mükemmel bir orta attı, Tadic klasına yakışır şekilde göğsüyle Batshuayi'nin önüne yuvarladı o da topu indirmeden golü yaptı. Zaten Beşiktaş 25. dakikada Al Musrati'nin sorumsuzluğu yüzünden 10 kişi kalmıştı.

Hem 10 kişi kalacaksın hem de futbol adına fazla bir şey ortaya koymayacaksın. Sonuç kaçınılmaz. İkinci yarıda da tüm kontrol Fenerbahçe'deydi ve İrfan Can'la skoru perçinlediler. Bitime dakikalar kala sonradan oyuna giren Cenk Tosun, Beşiktaş'ın golünü yaptı. Ama attığı gol hakikaten klasına yakışır bir goldü.

Sonuç olarak şampiyonluk adayları engelleri birer birer geçiyorlar… Fenerbahçe bu kadar kolay geçeceğini tahmin etmemiştir herhalde. Hakem Volkan Bayarslan'ı beğendim. İyi maç yönetti.Oyunculara güven veren bir yapısı var.

Al Musrati'ye VAR yardımıyla gösterdiği kırmızı kart kesin doğru. Ayrıca yine ilk yarıda Batshuayi kendi ceza alanı içinde topa elle dokundu. Penaltı olacaktı ki, yardımcının haklı bir ofsayt bayrağı Bayarslan'a doğruyu gösterdi.

(AHMET ÇAKAR - SABAH)

"Kalite farkı" (Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi) - 3

"KALİTE FARKI"

İlk golde Fred’in şandel pası ve Tadiç’in göğsüyle asisti Fenerbahçe oyuncularının yetenek üstünlüğünü net gösteren cinstendi. Bilakis İrfan Can Kahveci’nin ikinci goldeki plasesi de klas dolu bir plase dersi niteliğindeydi. Maçın en güzel golü ise Cenk Tosun’dan geldi. İsmail Kartal’ın eksik rakibe karşı dominant oynatmaya çalışması yerine frene bastırması Beşiktaş’ı 10 kişiyken maça döndürdü. Süre ve malzeme yetmedi. 

(ALİ ECE - FANATİK)

"Kalite farkı" (Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi) - 4

"35 puanlık farkı doğrulayan derbi"

Fenerbahçe’nin dün Beşiktaş’a kurduğu oyun üstünlüğünü okumak için filmi biraz geriye sarmak gerek. Fenerbahçe dün derbiye rakibinin tam 35 puan ve 51 averaj önünde başladı. Beşiktaş bu noktaya elbette bir günde gelmedi: İki sene önce şampiyon hocası Sergen Yalçın’ı imza için bir buçuk ay bekleten, 2 milyon Euro’ya (alt ligde 17 maça çıkmış) Emrecan Uzunhan’ı, 1,5 milyona Kerem Atakan’ı transfer eden, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi gibi oyuncuları haraç mezat, Güven’i bedavaya gönderen Beşiktaş yönetiminin tuhaf kararlarıyla başladı bu süreç.

TUHAFLIKLAR VE YANLIŞLAR

O tuhaf yönetsel kararları bu sezonki yanlışlar izledi. Saiss anlamsız bir şekilde kaybedildi. Afrika Kupası senesinde ülkeleri kupa vizesi alan 8 Afrikalı’yla takım kuruldu. 4 stoperlik rotasyonun biri (Tayyip) uzun süreli sakatken, yanına 3 Afrikalı konuldu. Bir önceki yönetim ve teknik ekibin hatalar zinciri yeni yönetimle de sürdü. 14 senedir kulüp takımı çalıştırmamış, dünyanın en pragmatik ve 1-0’cı hocası Santos getirildi göreve. 12+3 milyon Euro gibi astronomik bir paraya birçok üst klas futbolcu alınabilecekken Al Musrati transfer edildi. İki senedir verdiği hemen her karar yanlış olan Beşiktaş’ın bu enkazı kaldırması da zaman alacak haliyle.

25 DAKiKA YARI SAHAYI GEÇEMEDi

Dünkü müsabakayı elbette Al Musrati’nin 25’teki kırmızı kartından bağımsız okuyamayız ancak şunu da belirtmek gerek: Libyalı atıldığında Fenerbahçe şutlarda 6-0, kornerlerde 2-0 öndeydi. Beşiktaş 25 dakika boyunca rakip yarı sahaya geçmemişti daha. Becao-Djikuİsmail sahadayken atak devamlılıkları yüksekti, ancak tabii ki 10 kişilik rakipleri yoruldukça tempoyu daha da artırdı Fenerbahçe.

DZEKO-BATSHUAYi BiRLiKTE OYNAMALI

Dün ilk golü atan, ikincinin üretiminde yer alan Batshuayi günün en iyilerindendi. Lakin ben Dzeko-Batshuayi’nin bir arada da sahada olabileceklerini düşünüyorum. Dzeko’nun gol sayısının düşmesinin nedeni son dönemde çok fazla derine gelip oynamasıydı. Oyun kurucu gibi davranmak zorunda kalınca haliyle gol ritmi azalmıştı Dzeko’nun. Bence Dzeko derinde, Batshuayi önde bir arada da sahada olabilirler bu ikili.

(UĞUR MELEKE - HÜRRİYET)

"Kalite farkı" (Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi) - 5

"FENERBAHÇE OYUN FARKIYLA KAZANDI"

Fenerbahçe, dün sahada çok daha güçlüydü. Ortada ciddi bir oyun ve kalite farkı vardı. Haklı bir galibiyet alan Fenerbahçe yarışın içinde kalmaya devam etti. Beşiktaş’ta yeni yönetimin futbolla ilgili aldığı kararlar pek de doğru görünmüyor. Fernando Santos, Al-Musrati, Ernest Muci, Joe Worrall ve kadro dışı kararları ile Beşiktaş güç kazanmadı, geriye gitti. 

(GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)

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