Konyaspor, Galatasaray maçına ligde kalmak için çıkıyor

ALİ ÇAMDALI YÖNETİMİNDE MAĞLUBİYET YOK



Yeşil-beyazlılar, ligin 19. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-0, ligin ertelenen 16. hafta maçında yine deplasmanda Fenerbahçe’ye 7-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Hakan Keleş ile de yollarını ayırırken, küme düşme hattında 18. sırada yer aldı. Konyaspor, Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra 62 yaşındaki Bosna-Hersekli çalıştırıcı Fahrudin Omerovic ile mukavele imzaladı.



Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 11 lig maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsan yeşil-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.





