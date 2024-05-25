Konyaspor, Galatasaray maçına ligde kalmak için çıkıyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar bu maçta 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor, sahasında yarın saat 19.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.
Yeşil-beyazlılar bu mücadele öncesi 37 haftada 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar ise 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı müsabakada Konyaspor da ligde kalmayı hedefliyor.