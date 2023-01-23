Lakers, 25 sayı geriden gelerek kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 23 Ocak 2023)

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Lakers'ta all-star LeBron James 37 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Thomas Bryant 31 sayı ve 14 ribaunt, Dennis Schröder 24 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.



Bu sezon 25. kez kaybeden Blazers'ta Anfernee Simons 31 sayı, Damian Lillard 24 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Jerami Grant 19 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 13 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.