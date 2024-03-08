Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imajını değiştirdi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imaj değişikliğine gitti. Arjantinli santrfor sevgilisi Wanda Nara'nın da kadınlar gününü kutladığı bir paylaşımda bulunurken, saçlarını pembe renge boyadığı görüldü.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tarzını değiştirdi.
Arjantinli golcünün saçlarını pembeye boyadığı görüldü.
Sevgilisi Wanda Nara ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan futbolcu, Wanda'nın kadınlar gününü kutladı.