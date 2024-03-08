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Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imajını değiştirdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imaj değişikliğine gitti. Arjantinli santrfor sevgilisi Wanda Nara'nın da kadınlar gününü kutladığı bir paylaşımda bulunurken, saçlarını pembe renge boyadığı görüldü.

Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imajını değiştirdi - 1

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tarzını değiştirdi.

Arjantinli golcünün saçlarını pembeye boyadığı görüldü.

Sevgilisi Wanda Nara ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan futbolcu, Wanda'nın kadınlar gününü kutladı. 

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Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imajını değiştirdi - 2

"HAYATIMIN AŞKINA"

Icardi yaptığı paylaşımda, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran kadına, bana iki güzel prenses veren kadına, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına. Senin bugün ve her zaman kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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