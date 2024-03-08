Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel imajını değiştirdi

"HAYATIMIN AŞKINA"

Icardi yaptığı paylaşımda, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran kadına, bana iki güzel prenses veren kadına, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına. Senin bugün ve her zaman kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.