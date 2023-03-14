Medipol Başakşehir-Gent rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Her türlü galibiyette tur atlayacak olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahaya kazanmak için çıkacak. Peki, Medipol Başakşehir-Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?