Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı Lyon ile golsüz berabere kaldı ve bu sezonki 3. beraberliğini elde etti. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli ekip, tur şansını son maça bıraktı. Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı. Organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise’i mağlup eden sarı-lacivertliler, sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya karşı mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda yendi. Son olarak Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, gol bulamazken hanesine 1 puan yazdırdı. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa'da son maç tarihi...