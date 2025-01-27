Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı. Organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise’i mağlup eden sarı-lacivertliler, sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya karşı mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda yendi. Son olarak Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, gol bulamazken hanesine 1 puan yazdırdı. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa'da son maç tarihi...