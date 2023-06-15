Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın akşam deplasmanda Letonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. D grubunda oynadığı 2 maçın ardından 3 puanla üçüncü sırada yer alan A Milli Takım, Letonya'yı sahasında yenerek gruplarda avantajı eline almak istiyor. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında, Türkiye yarın akşam Letonya ile Riga'da karşılaşacak. Türkiye A Milli Takımı'nda sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı. Kritik mücadeleyi milli takım kazanarak Galler maçı öncesinde moral kazanmak istiyor. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?