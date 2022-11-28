NBA'de gecenin sonuçları (28 Kasım)

Nets'te Kevin Durant, 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Seth Curry ise kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak 29 sayı kaydettiği karşılaşmada galibiyete önemli katkı verdi.

Portland Trail Blazers'da ise Jerami Grant'in 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.