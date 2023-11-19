"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu)

MONTELLA VE EVLATLAR



"Almanya’da tarihi Berlin Stadı’nda Almanya gibi bir takımı üç golle yenmek ve bunun dışında futbol olarak ezmek öyle kolay değil...

Montella ve evlatları hazırlık maçı da olsa büyük iş başardılar...

İlk yarının 40 dakikası muhteşemdi... İlk 5 dakika alışma dönemiydi. O ara Almanya’nın golü geldi.

Sonra sahneye çıktık. Eğer Almanya ile oynuyorsan sadece taktik yetmez. Diri olacaksın, mücadeleci olacaksın, topu ısıracaksın sonra taktiği düşüneceksin.

Öyle de yaptık... Hep ayakta kaldık. Kenan, Ferdi gibi hızlı adamlarımızla dikine oynadık. Almanların dengesini bozduk. İrfan Can’ın, İsmail’in ve Kaan’ın oyun, top kontrolü ve göz açılarının yüksek çözünürlülüğü ile topa hep hakim olduk. Özellikle Kaan Ayhan iki 45’te de olağanüstü oynadı...

İki nefis gol attık. Abdülkerim’in acayip asisti, Ferdi’nin olağanüstü kontrolü ve vuruşu müthiş bir gol getirdi.

Genç Kenan’ın şahane golü ise ilk yarının hakkını verdi...

Göz ve futbol zevkimiz Almanlar önünde zirve yaptı.

İkinci yarıda da yürüyüşümüz devam etti. Galibiyette kaymaklı şöbiyet oldu.

Aslında bu maçın skorunun çok önemi yoktu. Bu maçta görmemiz gereken oyuncularımızdaki milli ateş ve milli ruhumuzdu. Onu da fazlasıyla gördük. Bunu yeniden ortaya çıkaran Montella’ya da teşekkürler. Takımımızın kapasitesinin yeterli olmadığını söyleyen eski hocaya da çok iyi bir ders verdi Montella... Hem de bu kadar eksikle..."



(Halil Özer-MİLLİYET)