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"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Türkiye'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Almanya-Türkiye maçı değerlendirmesi...

"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu) - 1

OLAĞANÜSTÜ UMUT VERİCİ

"İki takımın da boylarının neredeyse 30’ar metreyi geçmediği, iki ekibin de savunmalarının sık sık orta çizgiye bastığı, geriden ısrarla topla çıkılan, kalabalık hücum presli çok eğlenceli bir maç izledik Berlin’de. İki taraf da kazanabilirdi, neticeyi küçük detaylar, bireysel performanslar belirledi. Kenan Yıldız’ın temposunun başrolde olduğu, finaller için olağanüstü umut verici bir geceydi bizim için."

(Uğur Meleke - HÜRRİYET)



SPOR&SKOR HABERLERİ

"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu) - 2

VİZYON FARKI

"Montella nefis işler çıkarmaya devam ediyor. Kimsenin beklemediği, hatta 11’ler açıklandığında şaşırdığı kadroyu, Nagelsman’ın 3’lü savunmayla sahaya sürdüğü Almanya’ya karşı taktiksel olarak kusursuz bir fırtınaya dönüştürmek büyük bir antrenörlük meziyeti. Her şey bir yana Kenan Karaman’dan Kenan Yıldız’a geçişimiz bile Montella’nın futbol vizyonunun Kuntz’tan ne kadar farklı bir vizyona sahip olduğunun bir göstergesi. ‘İtalyan teknik direktörler iyi taktiksyen olurlar’ klişesinin Montella tarafından sağlamasının yapılıyor oluşu, ülke futbolu adına mutluluk verici doğrusu. Hırvatistan karşısındaki bire bir baskı oyununa Almanya önünde de 4. dakikada yediğimiz gole rağmen mental anlamda dağılmadan devam etmek Berlin’de büyük bir fark yarattı."

(Serkan Akcan-FANATİK)



"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu) - 3

RAKİP FARK ETMEZ

Daha maçın başında şok bir golle mağlup duruma düşünce eski günler aklıma geldi. ‘Eyvah demoralize olup çözülür müyüz’ diye. Ama o günlerin geride kaldığını ilk yarıdaki müthiş geri dönüşle gösterdiler. Montella’nın sırrı bana göre hangi 11’i çıkartırsa çıkartsın oyuncularına ne yapılması gerektiğini çok iyi anlatıyor ve futbolcular da bunu sahada iyi uyguluyor. İtalyan hoca iyi futbolun yanında cesur bir takım oluşturdu. Almanlar’ı deplasmanda sahasına, önalan baskısı ve dar alanda teknik kapasitemiz ile Nagelsmann’ı da kulübeye hapsettik. Maç öncesi 11’e bakınca Montella ‘acaba abarttı mı bu defa’ diye içimden geçirdim. Ancak İtalyan hoca havuzdaki oyuncularını hepsini iyi tanıyor ve taktik anlayışını hepsine ezberletmiş gördüm. Aynı Hırvatistan maçında olduğu gibi rakip savunmanın arkasına atılan toplarla iki genç yıldızımızdan iki nefis gol gördük. Önce Abdülkerim sonra Kaan Ayhan’ın uzun toplarının adrese teslim pasları sonucu Ferdi ile Kenan ilk yarıya damgasını vurdu.

(Tunç Kayacı-FANATİK)





"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu) - 4

MONTELLA VE EVLATLAR

"Almanya’da tarihi Berlin Stadı’nda Almanya gibi bir takımı üç golle yenmek ve bunun dışında futbol olarak ezmek öyle kolay değil...
Montella ve evlatları hazırlık maçı da olsa büyük iş başardılar...
İlk yarının 40 dakikası muhteşemdi... İlk 5 dakika alışma dönemiydi. O ara Almanya’nın golü geldi.
Sonra sahneye çıktık. Eğer Almanya ile oynuyorsan sadece taktik yetmez. Diri olacaksın, mücadeleci olacaksın, topu ısıracaksın sonra taktiği düşüneceksin.
Öyle de yaptık... Hep ayakta kaldık. Kenan, Ferdi gibi hızlı adamlarımızla dikine oynadık. Almanların dengesini bozduk. İrfan Can’ın, İsmail’in ve Kaan’ın oyun, top kontrolü ve göz açılarının yüksek çözünürlülüğü ile topa hep hakim olduk. Özellikle Kaan Ayhan iki 45’te de olağanüstü oynadı...
İki nefis gol attık. Abdülkerim’in acayip asisti, Ferdi’nin olağanüstü kontrolü ve vuruşu müthiş bir gol getirdi.
Genç Kenan’ın şahane golü ise ilk yarının hakkını verdi...
Göz ve futbol zevkimiz Almanlar önünde zirve yaptı.
İkinci yarıda da yürüyüşümüz devam etti. Galibiyette kaymaklı şöbiyet oldu.
Aslında bu maçın skorunun çok önemi yoktu. Bu maçta görmemiz gereken oyuncularımızdaki milli ateş ve milli ruhumuzdu. Onu da fazlasıyla gördük. Bunu yeniden ortaya çıkaran Montella’ya da teşekkürler. Takımımızın kapasitesinin yeterli olmadığını söyleyen eski hocaya da çok iyi bir ders verdi Montella... Hem de bu kadar eksikle..."

(Halil Özer-MİLLİYET)

"Olağanüstü umut verici" (Spor yazarlarından Almanya-Türkiye maçı yorumu) - 5

MONTELLA TAKIMIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

"İtalyan teknik adam Montella'yı Adana'ya getirdiği için Sayın Murat Sancak'a teşekkür ediyorum. Milli Takım'ı Montella'ya emanet eden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi kutluyorum. Akdenizli Montella Milli Takım'ın çehresini değiştirdi, izleyenlerin keyif aldığı, oyuncuların mutlu olduğu bir takım yarattı. Düşünün Berlin'de Almanların evinde Almanya Milli Takımı'na karşı değişik bir ilk 11'le çıktık. Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, 18 yaşındaki Kenan Yıldız, kalede hâlâ forma giymemiş Altay'ı Montella cesaretle sahaya sürdü. Montella oyuncuları zihinsel olarak mükemmel motive etmiş olacak ki; sahada Almanlara sahayı dar eden, önde baskı yapan, nefes aldırmayan bir Milli Takım izledik. Almanları kalelerine hapsettik, etkili ataklar yaptık. Hazırlık maçı olmasına rağmen Milli Takım olarak Almanların canını yakan büyük bir futbol oynadık. Ferdi ve Kenan ile iki güzel gol attık. Ferdi'nin golünde Abdülkerim'in mühendis biçimi uzun pası mükemmeldi. Ferdi'nin de önce topu kontrol edişi ardından attığı gol şutu alkış aldı. Abdülkerim savunmada hatasız oynarken Okan Buruk'a da "Benim yerimi değiştirme" mesajını yolladı. Yusuf Sarı'nın penaltı golünden sonra tüm futbolcuların Montella'ya koşup oluşturdukları sevgi yumağının fotoğrafının alt yazısı şöyleydi: "İyiki geldin Montella. Bizi kendimize getirdin. Özgüvenimizi toplamamızı sağladın. Hep birlikte seninle büyük başarılara imza atacağız. Bekle bizi Almanya" Berlin'de tribünlerdeki coşkuya ve müthiş desteğe bakınca Almanya'da haziran ayında başlayacak EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin turnuvası olacak."

(Levent Tüzemen-SABAH)

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