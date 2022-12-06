Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında bu akşam Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. H grubunun birincisi Portekiz bu akşam G grubunun ikincisi İsviçre ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre bu akşam karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.
Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.
İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.