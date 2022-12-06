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Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında bu akşam İsviçre karşısında tur peşinde olacak. Çeyrek final için mücadele edecek olan iki takım bu akşam kazanmak için sahada olacak. Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 1

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında bu akşam Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. H grubunun birincisi Portekiz bu akşam G grubunun ikincisi İsviçre ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 2

PORTEKİZ-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre bu akşam karşı karşıya gelecek. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 3

MAÇI KAZANAN TAKIM FAS-İSPANYA GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası) - 4

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

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