Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.



İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.