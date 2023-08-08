Portekizli yıldız Gonçalo Ramos Paris-Saint-Germain'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)
Paris-Saint-Germain, Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı ve Benfica'nın 22 yaşındaki forveti Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte dünya futbolunda öne çıkan resmileşmiş transferler ve futbolcuların yeni takımları...
Gonçalo Ramos-Paris-Saint-Germain
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.