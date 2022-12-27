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Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022)

NBA'de Rockets forması giyen Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman'ın görev yaptığı Cavaliers, sahasında Nets'e 125-117 mağlup oldu.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 karşılaşmayla devam edildi.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 2

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 3

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 4

Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 5

NETS'TEN 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 6

Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 7

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022) - 8

GECENİN SONUÇLARI (27 ARALIK 2022):

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110

Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113

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