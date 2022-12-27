Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 27 Aralık 2022)

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.