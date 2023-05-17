Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı belli oldu

14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı. İngiltere ekibi, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İtalya ekibi Inter ile karşılaşacak.