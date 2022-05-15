Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta

Haberler - DHA 15.05.2022 - 14:07 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:21
Trabzonspor’un ligin 35’inci haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar sahayı doldurdu.
Sahaya giren taraftarlardan Cihan Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklıyor.
Üzerinde Hugo’nun forma numarası olan 13 sayısının yazdığı şampiyonluk anısı kramponu görmek isteyenler, Cihan Horoz'un iş yerine gidiyor.
Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, bordo mavili takımın sevilen oyuncusu Vitor Hugo’yu omuzlarına aldı.
Binlerce taraftarın sevgi gösterisi arasında kalan Hugo, şampiyonluk anlarına tanıklık eden kramponlarını bordo mavililere kaptırdı.
Sahaya akın eden taraftarlardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı Hugo’nun sağ ayağındaki kramponu çekip aldı.
Şampiyonluğu yıllardır beklediklerini belirten Cihan Horoz, "Düdük çaldığı anda neyin ne olduğunu anlamadan sahaya atladım. En yakınımda Vitor Hugo vardı. O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Bir ağabeyimiz kramponu almak için yere yattı ama o kalabalıkta yere yatmak normal bir davranış değildi. Üzerine bastık, biraz hırpalandı. Diğer eşini de Hugo kendisi çıkardı. Kramponu bana uzatmış gibi oldu, çekip aldım” dedi.
Kramponu saklayacağını, satmayı düşünmediğini ifade eden Cihan Horoz, “Sürmenespor’un A takım kalecisiyim ve futbola büyük ilgim var. Kramponu uzun yıllar saklamayı düşünüyorum. Hugo hem karakteriyle hem de şampiyon olduğumuz bu sezonda gösterdiği performansla kalbimizi çaldı. Bizi çok mutlu ettiği anlar oldu, gol attı, kaleci gibi kurtarışlar yaptı. O yüzden benim için değerli bir hediye oldu. Müşteriler, alıp incelemek istiyorlar. Merak eden arkadaşlarım, kardeşlerim oluyor. Gelip bakıyorlar” diye konuştu.
Kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun diğer sol ayak kramponunu, 40 bin TL’ye internetten satışa çıkardı.