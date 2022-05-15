Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta

Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği maçta sahaya akın eden binlerce bordo mavili taraftardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı savunma oyuncusu Vitor Hugo’nun sağ ayağından kramponun tekini aldı. Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklarken, kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun sol ayak kramponunu, 40 bin TL’ye internetten satışa çıkardı. Horoz, “O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Kramponu uzatmış gibi oldu, çekip aldım" dedi.

Haberler - DHA 15.05.2022 - 14:07 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 14:21

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 1

’un ligin 35’inci haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar sahayı doldurdu.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 2

Sahaya giren taraftarlardan Cihan Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklıyor.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 3

Üzerinde Hugo’nun forma numarası olan 13 sayısının yazdığı şampiyonluk anısı kramponu görmek isteyenler, Cihan Horoz'un iş yerine gidiyor.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 4

Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, bordo mavili takımın sevilen oyuncusu Vitor Hugo’yu omuzlarına aldı.

Binlerce taraftarın sevgi gösterisi arasında kalan Hugo, şampiyonluk anlarına tanıklık eden kramponlarını bordo mavililere kaptırdı.

Sahaya akın eden taraftarlardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı Hugo’nun sağ ayağındaki kramponu çekip aldı.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 5

‘BİR AĞABEYİMİZ KRAMPONU ALMAK İÇİN YERE YATTI’

Şampiyonluğu yıllardır beklediklerini belirten Cihan Horoz, "Düdük çaldığı anda neyin ne olduğunu anlamadan sahaya atladım. En yakınımda Vitor Hugo vardı. O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Bir ağabeyimiz kramponu almak için yere yattı ama o kalabalıkta yere yatmak normal bir davranış değildi. Üzerine bastık, biraz hırpalandı. Diğer eşini de Hugo kendisi çıkardı. Kramponu bana uzatmış gibi oldu, çekip aldım” dedi.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 6

‘DEĞERLİ BİR HEDİYE OLDU’

Kramponu saklayacağını, satmayı düşünmediğini ifade eden Cihan Horoz, “Sürmenespor’un A takım kalecisiyim ve futbola büyük ilgim var. Kramponu uzun yıllar saklamayı düşünüyorum. Hugo hem karakteriyle hem de şampiyon olduğumuz bu sezonda gösterdiği performansla kalbimizi çaldı. Bizi çok mutlu ettiği anlar oldu, gol attı, kaleci gibi kurtarışlar yaptı. O yüzden benim için değerli bir hediye oldu. Müşteriler, alıp incelemek istiyorlar. Merak eden arkadaşlarım, kardeşlerim oluyor. Gelip bakıyorlar” diye konuştu.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 7

Kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun diğer sol ayak kramponunu, 40 bin TL’ye internetten satışa çıkardı.

Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 8
Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 9
Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 10
Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 11
Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 12
Şampiyonluk kramponlarının biri fanusta diğeri satışta - 13

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