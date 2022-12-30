Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kararı sonrası Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'tan açıklama

VAR'dan dönen gol hakkında konuşan Çalımbay, "Ben rica ediyorum, kesinlikle hakem arkadaşlarımıza bir şey söylemeyeceğim; ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik. Bakıyoruz ofsayt yok, bakıyoruz başka bir şey yok. Bize göre gol. Neden iptal oldu bunu çok merak ediyorum. Rica ediyorum birisi de çıksın 'Şundan dolayı golü vermedik' desinler. Bir teknik direktör olarak rica ediyorum. Sorumlu kimse bize açıklarlarsa çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.





