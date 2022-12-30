Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kararı sonrası Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'tan açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından tartışmalı VAR kararına tepki gösterdi.
VAR'dan dönen gol hakkında konuşan Çalımbay, "Ben rica ediyorum, kesinlikle hakem arkadaşlarımıza bir şey söylemeyeceğim; ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik. Bakıyoruz ofsayt yok, bakıyoruz başka bir şey yok. Bize göre gol. Neden iptal oldu bunu çok merak ediyorum. Rica ediyorum birisi de çıksın 'Şundan dolayı golü vermedik' desinler. Bir teknik direktör olarak rica ediyorum. Sorumlu kimse bize açıklarlarsa çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.
Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim canımız bayağı yandı. Ben her zaman hakemlere saygılıyım ve hiç bir zaman hakemlere saygımızı esirgemiyoruz. Hiçbir zaman hakemlerle sorunumuz olmuyor. O gol neden iptal oldu onu merak ediyorum"
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise bir gazetecinin, “Sivasspor’un attığı gol neden iptal edildi. Bunu biliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: “İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. İnsanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyor."
"Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Ama görmeden net bir şey söyleyemeyeceğim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana ofsayt olduğunu. Direk hakemden duyduğum bir şey değil. O pozisyonda uzun bir inceleme oldu.”
İşte mücadeleden öne çıkan kareler...