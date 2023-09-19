Son 10 sezonun teknik direktör raporu: En fazla maç kazanan Abdullah Avcı, en çok gol atan Şenol Güneş'in ekipleri

Avcı, dört büyük takıma karşı oynadığı maçlarda ise yüzde 63 puan alma ve çalıştırdığı takımlarda maç kaybetmeme oranı yakaladı. Sadece Galatasaray'ın başında yer alan ve 3 büyüklere karşı mücadele eden Fatih Terim, 3 büyük takıma karşı görev yaptığı maçlar hesaplanırken, tecrübeli teknik adam burada yüzde 72'lik kaybetmeme oranının sahibi oldu.