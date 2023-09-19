Son 10 sezonun teknik direktör raporu: En fazla maç kazanan Abdullah Avcı, en çok gol atan Şenol Güneş'in ekipleri
Son 10 sezonda görev alan teknik direktörüler arasında en çok maç kazanan isim 192 galibiyet ile Abdullah Avcı olurken, Avcı'yı 180 galibiyet ile Şenol Güneş takip etti. En fazla gol sevinci yaşayan teknik adam ise 314 maçta rakip ağları 639 kere sarsan Güneş'in ekipleri oldu. Avcı'nın takımları ise 606 kez gol sevinci yaşadı. Rıza Çalımbay ise en çok maça çıkan teknik direktör oldu.
Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig, 1'inci Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası Elemeleri ve milli takım hazırlık maçları da dahil olmak üzere görev yaptığı 369 karşılaşmanın 192'sinde sahadan galip ayrılmayı başardı.