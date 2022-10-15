Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Çok sayıda maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüplerin geçmiş olsun mesajları şöyle: