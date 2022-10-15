NTV.COM.TR’ye geri dön

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 1

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Çok sayıda maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından federasyonlar ve kulüpler, geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüplerin geçmiş olsun mesajları şöyle:

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 2

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama anında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 3

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, madencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 4

FENERBAHÇE

"Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 5

GALATASARAY

"Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 6

BEŞİKTAŞ

"Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 7

TRABZONSPOR

"Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 8

ALANYASPOR

"Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Spor camiasından Bartın'a geçmiş olsun mesajları - 9

GAZİANTEP FK

"Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan emektar vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER