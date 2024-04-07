Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar
Süper Kupa maçında bu akşam neler yaşanacağı tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde 23 bin kongre üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da, Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacaklarını açıklamıştı. Bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde ise Süper Kupa'da meydana gelebilecek olasılıklar merak ediliyor. İşte 4 soruda Süper Kupa'da yaşanabilecek olasılıklar.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde, yaşanabilecek ihtimaller futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Kupa için tarih değişikliği ve yabancı hakem şartı sunan Fenerbahçe'nin isteklerine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir yanıt gelmemesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin mücadelede nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.
Peki, Fenerbahçe Süper Kupa maçında ne yapabilir? İşte ihtimaller;