Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar

FENERBAHÇE'DE YÖNETİME VERİLEN YETKİLER NEYDİ?

1-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.



2-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.



3-Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.



4-Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.