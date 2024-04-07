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Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar

Süper Kupa maçında bu akşam neler yaşanacağı tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde 23 bin kongre üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da, Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacaklarını açıklamıştı. Bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde ise Süper Kupa'da meydana gelebilecek olasılıklar merak ediliyor. İşte 4 soruda Süper Kupa'da yaşanabilecek olasılıklar.

Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 1

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde, yaşanabilecek ihtimaller futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Kupa için tarih değişikliği ve yabancı hakem şartı sunan Fenerbahçe'nin isteklerine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir yanıt gelmemesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin mücadelede nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oldu.

Peki, Fenerbahçe Süper Kupa maçında ne yapabilir? İşte ihtimaller;

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Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 2

1. İHTİMAL: 7 OYUNCUNUN ALTINA İNİLEMİYOR

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi’ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart.

Buna göre; Fenerbahçe sahaya U19'dan 9 futbolcusuyla çıkacak. 3 oyuncunun peşpeşe sakatlık yaşamasıyla ise sahadaki oyuncu sayısı 7’nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai işlem olmayacağı düşünülüyor.

Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 3

2. İHTİMAL: HAKEM PROTESTO EDİLEBİLİR

Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.

Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 4

3. İHTİMAL: MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA SAHAYI TERK EDECEK

Fenerbahçe U19 takımı sahaya çıkacak ve başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak

Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 5

4. İHTİMAL: MAÇA HİÇ ÇIKMAYACAK

Fenerbahçe U19 takımı maça hiç çıkmayacak. Talimatnameye göre bunun cezası ise "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men edilmek" olacak.

Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 6

BEŞİKTAŞ KUPADAN MEN EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçmiş yıllarda oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar vermişti.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, müsabakaya çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, kupadan ihraç edilmesine, gelecek sezon kupada yer almamasına ve bu sezon kupanın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödülleri iade etmesine karar vermişti.

Süper Kupa'da ne olacak? İşte 4 soruda olasılıklar - 7

FENERBAHÇE'DE YÖNETİME VERİLEN YETKİLER NEYDİ?

1-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3-Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4-Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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