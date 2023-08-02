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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu

Süper Lig'in ne zaman başlayacağı, takımlarının maçlarını izlemek için geri sayıma geçen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan Süper Lig 1. ve 2. hafta fikstürü sonrasında, takımların maç programı belirlendi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü.

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu - 1

Süper Lig 1. hafta ve 2. hafta maç fikstürünün belli olmasıyla birlikte, takımların hangi tarihlerde maç yapacağı belli oldu. Binlerce futbolsever ise Süper Lig'in hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu - 2

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.

23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu - 3

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu - 4

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe

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