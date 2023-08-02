Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu
Süper Lig'in ne zaman başlayacağı, takımlarının maçlarını izlemek için geri sayıma geçen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan Süper Lig 1. ve 2. hafta fikstürü sonrasında, takımların maç programı belirlendi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü.
Süper Lig 1. hafta ve 2. hafta maç fikstürünün belli olmasıyla birlikte, takımların hangi tarihlerde maç yapacağı belli oldu. Binlerce futbolsever ise Süper Lig'in hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü.