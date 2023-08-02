Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü belli oldu

Süper Lig 1. hafta ve 2. hafta maç fikstürünün belli olmasıyla birlikte, takımların hangi tarihlerde maç yapacağı belli oldu. Binlerce futbolsever ise Süper Lig'in hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 1. ve 2. hafta maç fikstürü.