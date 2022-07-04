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Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?)

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü belli oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapacağı derbi maçlarının tarihleri de belli oluyor. Süper Lig 2022-2023 yeni sezonu ne zaman başlayacak, fikstür nasıl, derbi maçları hangi tarihlerde, transfer sezonu hangi ne zaman başlayıp-bitecek? Süper Lig 2022-2023 sezonuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 17:06 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 17:47

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 1

'in 2022-2023 sezonun başlamasına az bir zaman kala fikstür kura çekimleri de 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 2

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katılacak.

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 3

SÜPER LİG 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ FUTBOL TAKIMLAR OLACAK?

Süper Lig'in 2022-2023 yeni sezonunda 19 takım mücadele edecek.

1. Lig'de 2021-2022 sezonununda ilk üç sırayı alarak üst lige çıkan Ümraniyespor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 4

İşte Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar;

Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 5

SÜPER LİG 2022-2023 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 6

SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 7

SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONUNDA FUTBOL TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

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