Harry Kane'nin kupa laneti sürüyor

6. KEZ GOL KRALLIĞININ EŞİĞİNDE

Bu sezon Bundesliga'nın en skorer ismi Kane, kariyerinde 6. kez gol krallığı yaşamak için gün sayıyor.

İngiltere Premier Lig'de 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında gol krallığına ulaşan tecrübeli oyuncu, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde de en çok gol atan futbolcu oldu.

İngiliz futbolcu, Bundesliga'da bu sezon gol krallığına ulaşmaya en yakın isim olarak dikkati çekiyor. Ligde 36 gol kaydeden Kane, Stuttgartlı Serhou Guirassy'nin (25 gol) önünde bitime iki hafta kala zirvede bulunuyor.