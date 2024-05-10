Harry Kane'nin kupa laneti sürüyor
İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan Bayern Münih'in forveti Harry Kane, her sezon sergilediği etkileyici ve istikrarlı bireysel performansa rağmen kariyeri boyunca kupa kazanma başarısı gösteremedi.
Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından Almanya'nın kupa canavarı Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, profesyonel kariyerindeki 14. sezonda da hasretine son veremedi.
Kane'in sezon başında transfer olduğu Bayern Münih, mücadele ettiği 4 kulvarda da havlu attı.
Sezon başında oynanan Almanya Süper Kupa'da Leipzig'e yenilen Münih ekibi, Almanya Kupası 2. turunda 3. lig ekibi Saarbrücken'e elendi. Bayern Münih, bitime iki hafta kalan Bundesliga'da ise şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'in 15 puan gerisinde kaldı.
Bayern Münih, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid'e elenmekten kurtulamadı.