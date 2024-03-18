Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı. Bu haftanın VAR kayıtları da futbolseverlerle paylaşıldı. Kayıtlarda Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonu da yer aldı. İşte Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...