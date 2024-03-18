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Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) beklenen VAR kayıtlarını YouTube üzerinden açıklamasının ardından futbolseverler de tartışmalı pozisyonlara odaklandı. İşte Süper Lig'de 30. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı. Bu haftanın VAR kayıtları da futbolseverlerle paylaşıldı. Kayıtlarda Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonu da yer aldı. İşte Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...

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Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 2

TFF, beşinci kez bir haftanın tamamını kapsayan ve tartışmaları pozisyonların olduğu maçların sahada hakemler tarafından inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.

VAR KAYITLARININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 3

HANGİ MAÇLARIN VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Kayıtları açıklanan maçlar; Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor, Beşiktaş-Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor oldu.

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar - 4

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI

İstanbul Vodafone Stadı'nda dakikalar 90+5'i gösterirken kaleci Mert Günok'un kafa vuruşunda top Antalyasporlu Nando'nun eline çarptı ve hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş'tan Rashica'nın vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen hakem kural ihlali kararı vererek, penaltıyı geçersiz saydı. Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyla sona erdi.

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