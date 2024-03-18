Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı: İşte kare kare VAR kayıtları ve konuşmalar
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) beklenen VAR kayıtlarını YouTube üzerinden açıklamasının ardından futbolseverler de tartışmalı pozisyonlara odaklandı. İşte Süper Lig'de 30. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı. Bu haftanın VAR kayıtları da futbolseverlerle paylaşıldı. Kayıtlarda Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonu da yer aldı. İşte Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların yayımlanan VAR kayıtları...