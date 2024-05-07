Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor

"GALATASARAY AVANTAJLI"

Zirvedeki son durumu NTV'de yorumlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Galatasaray'ın bu avantajı net bir şekilde devam ettirebileceğini düşünüyorum, çok büyük bir mucize olmazsa şampiyon olacaktır. Galatasaray takımı çok büyük avantaj sağladı. Skora da yansıdı zaten." ifadelerini kullandı.