NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor

Süper Lig'de rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışında puan farkı açılıyor.16 maçtır kazanan Galatasaray, Konya deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Son 3 haftaya büyük avantajla giren Sarı kırmızılılar, şampiyonluğunu pazar günü ilan edebilir.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor - 1

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 96'ya çıkarttı ve Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı rekorunu elde ederek liderliğini sürdürdü.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor - 2

Konyaspor deplasmanında golsüz berabere kalan Fenerbahçe ise bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor - 3

"GALATASARAY AVANTAJLI"

Zirvedeki son durumu NTV'de yorumlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Galatasaray'ın bu avantajı net bir şekilde devam ettirebileceğini düşünüyorum, çok büyük bir mucize olmazsa şampiyon olacaktır. Galatasaray takımı çok büyük avantaj sağladı. Skora da yansıdı zaten." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor - 4

Lider Galatasaray, 24.  şampiyonluğunu pazar günü ilan edebilir.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor - 5

36. haftada Fatik Karagümrük deplasmanına çıkacak Sarı kırmızılılar, aynı saatte Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla puan aldığı  takdirde halinde şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor - 6

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

Okan Buruk'un ekibi pazar günü mutlu sona ulaşırsa, 37. haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.

DAHA FAZLA GÖSTER