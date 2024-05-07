Süper Lig'de şampiyonluk yarışında düğüm çözülüyor
Süper Lig'de rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışında puan farkı açılıyor.16 maçtır kazanan Galatasaray, Konya deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Son 3 haftaya büyük avantajla giren Sarı kırmızılılar, şampiyonluğunu pazar günü ilan edebilir.
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 96'ya çıkarttı ve Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı rekorunu elde ederek liderliğini sürdürdü.