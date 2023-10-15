Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantiledi. A Milli Takım'a galibiyeti getiren goller; 58. dakikada Yunus Akgün, 81. ve 90+2'de Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, 58. dakikada Yunus Akgün, 81. ve 90+2'de Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Euro 2024'e katılmayı garantiledi.
Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
D grubunda puan tablosu şöyle:
1- Türkiye | 7 maç 16 puan
2- Galler | 6 maç 10 puan
3- Hırvatistan | 6 maç 10 puan
4- Ermenistan | 6 maç 7 puan