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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantiledi. A Milli Takım'a galibiyeti getiren goller; 58. dakikada Yunus Akgün, 81. ve 90+2'de Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 58. dakikada Yunus Akgün, 81. ve 90+2'de Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Euro 2024'e katılmayı garantiledi.

Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

D grubunda puan tablosu şöyle:

1- Türkiye | 7 maç 16 puan
2- Galler | 6 maç 10 puan
3- Hırvatistan | 6 maç 10 puan
4- Ermenistan | 6 maç 7 puan

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 2

MİLLİLER, İLK KEZ YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLE AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa yabancı bir teknik direktörle Avrupa Şampiyonası biletini aldı. 6’ncı kez şampiyonaya katılacak Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 3

FATİH TERİM İLE 3 AVRUPA ŞAMPİYONASI

A Milli Takım, 5 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonaları’na daha önce 3 kez Fatih Terim’le, 1’er kez de Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yönetiminde katılma başarısı gösterdi. Türkiye’yi 1996’da İngiltere’de düzenlenen şampiyonaya Fatih Terim; 2000’de Hollanda-Belçika ortaklığında düzenlenen organizasyona Mustafa Denizli götürmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlıları 2008’de Avusturya-İsviçre işbirliğinde düzenlenen turnuvaya Fatih Terim; 2016’da Fransa’da organize edilen şampiyonaya Fatih Terim ve 2020’de 11 farklı ülkede oynanan mücadelelere ise Şenol Güneş götürmüştü.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 4

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5’inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21’inci yabancı teknik direktörü olmuştu.

Montella, Ay-yıldızlı ekibin başında aldığı Hırvatistan ve Letonya galibiyetleriyle millileri 14 Haziran – 14 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e götürerek tarihi bir başarının altına imza attı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 5

LETONYA’YI İÇ SAHADA İLK KEZ MAĞLUP ETTİK

A Milli Futbol Takımı, Letonya’yı iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile iç sahada 4 maça çıkan milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda rakibiyle oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanıp, 1’er kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, iç sahada rakibini ilk kez mağlup etti. Milliler ayrıca Letonya’ya karşı en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 6

TÜRKİYE, 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 7

MAÇA YOĞUN İLGİ

Konya Büyükşehir Stadı'nda sporseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi, tribünlerin tamamına yakını doldu.

Güney tribünde, ay-yıldızlıların fotoğrafının yer aldığı, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı dev pankart açıldı. Doğu tribününde ise dev Türk bayrağı yer aldı.

Öte yandan, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı oyuncuları ve antrenörü taraftarları selamladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 8

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.

33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 9

46. dakikada Ferdi Kadıoğlu yerine Zeki Çelik oyunda.

58. dakikada Yunus Akgün muhteşem bir golle Milli Takım'ı öne geçirdi: 1-0

81. dakikada, Cenk Tosun, kafa vuruşuyla attığı golle skoru 2-0 yaptı.

88. dakikda, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Türkiye skoru 3-0 yaptı.

90+2'de Cenk Tosun, kendisinin 2. takımın 4. golünü atarak sonucu belirledi: 4-0.

A Mlli Takım, bu sonuçla, EURO 2024 biletini aldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı - 10

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIM'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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