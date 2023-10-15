Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu

GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ

A Milli Futbol Takımı Letonya ile oynadığı son iki maçı kazandı. Ay-yıldızlı ekip Letonya'yı bir önceki maçında olduğu gibi yine uzatmalarda bulduğu golle mağlup etti.



Abdülkerim Bardakcı ve Cengiz Ünder'in golleriyle 90 dakikayı 2-1 önde kapatan milli takım, 94'te kalesinde golü gördü ve skor 2-2'ye geldi. Türkiye, bu golden yalnızca 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci ile golü bularak sahadan galibiyetle ayrıldı.