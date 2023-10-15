Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu
Türkiye-Letonya milli maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak. Peki, Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takımın ilk 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı. Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak. Milli takım bu akşam Letonya'yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak.
A Milli Takım'ın Letonya'ya kaybetmesi halinde ise tur şansı son 2 haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.
D grubunda puan tablosu şöyle:
1- Türkiye | 6 maç 13 puan
2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan
3- Ermenistan | 6 maç 7 puan
4- Galler | 5 maç 7 puan