UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

MİLLİLER SON MAÇA BIRAKTI
Kayseri'de Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ay-yıldızlılar puanını 11'e yükseltirken, Galler de 9 puan yaptı. Grubun diğer maçında İzlanda, deplasmanda Karadağ'ı 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Milliler 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar kazanması halinde veya Galler'in alacağı sonuca göre ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başaracak.
Turnuvanın 6. ve son hafta maçları bugün, yarın ve 19 Kasım Salı günü yapılacak.
Uluslar Ligi 5. maçlarında oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
A Ligi 1. Grup
Polonya - Polonya: 5-1
İskoçya - Hırvatistan: 1-0
A Ligi 2. Grup
Fransa - İsrail: 0-0
Belçika - İtalya: 0-1
A Ligi 3. Grup
Almanya - Bosna Hersek: 7-0
Hollanda - Macaristan: 4-0
A Ligi 4. Grup
Danimarka - İspanya: 1-2
İsviçre - Sırbistan: 1-1
B Ligi 1. Grup
Gürcistan - Ukrayna: 1-1
Arnavutluk - Çekya: 0-0
B Ligi 2. Grup
İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya: 1-0
Yunanistan - İngiltere: 0-3
B Ligi 3. Grup
Kazakistan - Avusturya: 0-2
Slovenya - Norveç: 1-4
B Ligi 4. Grup
Türkiye - Galler: 0-0
Karadağ - İzlanda: 0-2
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan - Estonya: 0-0
İsveç - Slovakya: 2-1
C Ligi 2. Grup
Güney Kıbrıs - Litvanya: 2-1
Romanya - Kosova: 0-0 (Yarıda kaldı)
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda - Belarus: 2-0
Lüksemburg - Bulgaristan: 0-1
C Ligi 4. Grup
Ermenistan - Faroe Adaları: 0-1
Kuzey Makedonya - Letonya: 1-0
D Ligi 1. Grup
San Marino - Cebelitarık: 1-1
D Ligi 2. Grup
Andorra - Moldova: 0-1