UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

Haftanın en önemli karşılaşmalarından olan Belçika - İtalya maçında kazanan İtalyanlar oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Haftanın en gollü galibiyetine ise Almanya imza attı. Sahasında Bosna Hersek'i 7-0 mağlup eden Almanya, namağlup çeyrek finale yükseldi. İspanya ise Danimarka deplasmanında kazanarak lider olarak tur atladı. Macaristan'ı farklı mağlup eden Hollanda ve İsrail ile berabere kalan Fransa da son 8'e kaldı.

A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı finaller 4 ve 5 Haziran'da, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.