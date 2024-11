UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

MİLLİLER SON MAÇA BIRAKTI

Kayseri'de Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ay-yıldızlılar puanını 11'e yükseltirken, Galler de 9 puan yaptı. Grubun diğer maçında İzlanda, deplasmanda Karadağ'ı 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Milliler 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar kazanması halinde veya Galler'in alacağı sonuca göre ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başaracak.

Turnuvanın 6. ve son hafta maçları bugün, yarın ve 19 Kasım Salı günü yapılacak.

Uluslar Ligi 5. maçlarında oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:



A Ligi 1. Grup

Polonya - Polonya: 5-1

İskoçya - Hırvatistan: 1-0



A Ligi 2. Grup

Fransa - İsrail: 0-0

Belçika - İtalya: 0-1



A Ligi 3. Grup

Almanya - Bosna Hersek: 7-0

Hollanda - Macaristan: 4-0



A Ligi 4. Grup

Danimarka - İspanya: 1-2

İsviçre - Sırbistan: 1-1



B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Ukrayna: 1-1

Arnavutluk - Çekya: 0-0



B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya: 1-0

Yunanistan - İngiltere: 0-3



B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Avusturya: 0-2

Slovenya - Norveç: 1-4



B Ligi 4. Grup

Türkiye - Galler: 0-0

Karadağ - İzlanda: 0-2



C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - Estonya: 0-0

İsveç - Slovakya: 2-1



C Ligi 2. Grup

Güney Kıbrıs - Litvanya: 2-1

Romanya - Kosova: 0-0 (Yarıda kaldı)



C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Belarus: 2-0

Lüksemburg - Bulgaristan: 0-1



C Ligi 4. Grup

Ermenistan - Faroe Adaları: 0-1

Kuzey Makedonya - Letonya: 1-0



D Ligi 1. Grup

San Marino - Cebelitarık: 1-1



D Ligi 2. Grup

Andorra - Moldova: 0-1