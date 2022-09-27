Wanda Nara ve Icardi barıştı mı? Servetleri dudak uçuklattı

Ayrılacakları haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Wanda Nara ve Icardi çifti Avrupa magazin basınına adeta gündem oldu. Çok büyük bir mal varlığına sahip olan ikili, ayrılmaları halinde zor bir mal paylaşımı yapmak durumunda kalacaktı.
Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara yeniden ayrılık iddialarını gündeme getirmiş ve yaptığı paylaşımla Mauro Icardi ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.
Wanda Nara ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:
"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."
Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti. Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.
Icardi daha sonra görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum toksik' notunu paylaştı. Ünlü çiftin barıştıkları ifade edildi.
2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu.
Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti. Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında adeta büyük olay yaratmıştı.
Mauro İcardi ve Wanda Nara, evlerin dışında toplam değerleri 1 milyon Euro’yu geçen lüks 5 arabaya sahip.
Como Golü'nde 1 ev, Galliate'de 1 çiftlik evi, Milano'da 2 ev, Paris'te 1 ev, Arjantin'de 2 ev, Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade, 3 şirket.
İkilinin toplam servetinin 63 milyon 110 bin Euro civarında olduğu düşünülüyor.