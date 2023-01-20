Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular

İtalya Süper Kupası finalinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti. Inter'le kupa sevinci yaşayan Çalhanoğlu bu başarısıyla yurt dışında en çok kupa kaldıran Türk futbolcular arasında 11. sıraya adını yazdırdı.