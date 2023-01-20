NTV.COM.TR’ye geri dön

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti. Inter'le kupa sevinci yaşayan Çalhanoğlu bu başarısıyla yurt dışında en çok kupa kaldıran Türk futbolcular arasında 11. sıraya yerleşti. Peki Çalhanoğlu dışında yurt dışında en çok kupa kaldıran Türk futbolcular kimler, zirvede kim var? İşte Avrupa'da başarılarıyla kupa zaferi yaşayan isimler...

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 1

İtalya Süper Kupası finalinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti. Inter'le kupa sevinci yaşayan Çalhanoğlu bu başarısıyla yurt dışında en çok kupa kaldıran Türk futbolcular arasında 11. sıraya adını yazdırdı. 

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 2

10. NADİR ÇİFTÇİ: 4

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 3

9. YASİN KARACA: 4

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 4

8. BİLAL BAŞAKÇIOĞLU: 4

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 5

7. FATİH TEKKE: 5

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 6

6. GÖKDENİZ KARADENİZ: 5

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 7

5. COLİN KAZIM: 5

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 8

4. SİNAN BOLAT: 5

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 9

3. NURİ ŞAHİN: 6

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 10

2. HAMİT ALTINTOP: 8

Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular - 11

1. ARDA TURAN: 10

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER