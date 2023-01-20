Yurt dışında en çok kupa kazanan Türk futbolcular

İtalya Süper Kupası finalinde Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti. Inter'le kupa sevinci yaşayan Çalhanoğlu bu başarısıyla yurt dışında en çok kupa kaldıran Türk futbolcular arasında 11. sıraya adını yazdırdı.
10. NADİR ÇİFTÇİ: 4
9. YASİN KARACA: 4
8. BİLAL BAŞAKÇIOĞLU: 4
7. FATİH TEKKE: 5
6. GÖKDENİZ KARADENİZ: 5
5. COLİN KAZIM: 5
4. SİNAN BOLAT: 5
3. NURİ ŞAHİN: 6
2. HAMİT ALTINTOP: 8
1. ARDA TURAN: 10