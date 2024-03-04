Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasına çeyrek final etabında veda etti. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları hakkında bilgiler...