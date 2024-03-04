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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupada tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasına çeyrek final etabında veda etti. İşte, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları hakkında bilgiler...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri - 2

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Öte yandan henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilerleyen günlerde maç takvimini duyurması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri - 3

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek.

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