Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Öte yandan henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilerleyen günlerde maç takvimini duyurması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.