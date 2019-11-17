Jennifer Aniston, Clyde ile fotoğrafını paylaştı (Ünlüler ve sevimli dostları)

5 saat 16 dakikada bir milyon takipçiye ulaşarak en hızlı Instagram takipçisine ulaşma rekorunu kıran Jennifer Aniston sosyal medya platformuna ısındı. ABD’li oyuncu da modaya uydu ve birçok ünlü isim gibi sevimli dostuyla fotoğrafını paylaştı.
Jennifer Aniston işe götürdüğü köpeği Clyde ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
MIRANDA KERR
ORLANDO BLOOM
EMILIA CLARKE
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
NICOLE KIDMAN
JESSICA ALBA
RUSSELL CROWE
CARA DELEVINGNE
KATY PERRY
ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.
KHLOE KARDASHIAN
Neslişah Alkoçlar: Demek ki onun kaderinde de bizim evin bir üyesi olmak varmış. İyi ki kesişti yollarımız iyi ki geldin. (Satın alma sahiplen)
Radamel Falcao: Evine hoşgeldin Aslan (Welcome home Aslan)
Beste Kökdemir: Sonu olmayan bir şey bu
Burcu Binici: Hadi biraz eski günleri yâd edelim!
Aslı Enver ve Matiko
Gülhan Tekin: Bi alışveriş bi fiş (liseliler anlamaz)
Sıla: Bugün Mutlu bir yaşında! Hepi börtlek canımın içi
Oğuzhan Koç: Herkesin yerini bildiği bir akşama
Nilüfer: Tatil dönüşü
Çağla Şıkel'in sevimli dostu Dut ile paylaştığı fotoğrafın gerçek olduğuna kimse inanmadı. Takipçileri fotoğrafın Photoshop olduğunu savundu. Bunun üzerine 40 yaşındaki manken Dut ile çekilmiş bir videosunu paylaşıp "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamıyacak kadar güzel" notu düştü.
Didem Soydan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.
Ünlü model geçen haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeğin ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu. Soydan hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırları kullandı: "Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye aldık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu"
Gonca Vuslateri
Evimizin direği: Tabu
Esra Kılıç: Rahat mı öyle kızım?
Başak Dizer Tatlıtuğ
"Ohh...Bu yılın reklam yüzü bu bey. Tv koltuğu yaptı"
Yağmur Ünal
Oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal köpeği ile çekilmiş fotoğrafını "Benim kendini ufak zanneden sevgi pıtırcığım, sıfır farkındalık" notuyla paylaştı.
GİZEM KARACA
"Çok ciddi beslerim"
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.
GUPSE ÖZAY
BENSU SORAL
HANDE ERÇEL
KADİR DOĞULU
BADE İŞÇİL
SEZEN AKSU
ELÇİN SANGU
"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
ELÇİN SANGU
Gupse Özay: 'Evin üç tüylü ferdi'
KIVANÇ TATLITUĞ
AJDA PEKKAN
İzmir'i ziyaret eden Ajda Pekkan bir mekanda otururken kucağına aldığı sokak kedisini elleriyle besledi. O anları kayıt altına alan Pekkan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Çatalla kediye yemek yediren 72 yaşındaki Pekkan paylaşımına, "Güzel İzmir'in güzel kedileri, hayat paylaşınca güzel" notunu düştü.
AJDA PEKKAN
Hayvan sevgisi deyince ilk akla gelen ünlüler arasında Ajda Pekkan yer alıyor. Öyle ki 70 yaşındaki sanatçı bir röportajında, "16 kedim, 4 tane köpeğim var" açıklaması yapmıştı. Pekkan, zaman zaman sokak hayvanlarını da sahipleniyor.
SERENAY SARIKAYA
‘Aile zamanı’
SERENAY SARIKAYA
SERENAY SARIKAYA
EZGİ MOLA
RÜZGAR ERKOÇLAR
PELİN AKİL
BAŞAK DİZER
Ünlü modacı ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise kedisinin fotoğrafını "Bu sene pamuk prenseslerde yüksek ve dik yakalar moda" notuyla paylaşmıştı.
HAKAN ÇALHANOĞLU
AHMET KURAL
Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural, 4.5 kilo olan kedisi Fikret hakkında bilinmeyenleri Günaydın'dan Funda Karayel'e anlattı: Fikret, ömrüm oldu; evladım gibi... Fikret yüzünden eve erken gidiyorum, ışıkları açık bırakıyorum ama bu aralar yoğunluktan onunla hiç ilgilenemiyorum. Yemek yemeyi seviyor; ben de ne yapayım, her gün üç-dört kere yemek veriyordum. Meğer günde bir kez mama veriliyormuş. Veteriner gördü, 'Daha fazla yedirmeyin, obez olmuş bu kedi' dedi. Şimdi yemeği biraz kestik.
GONCA VUSLATERİ
AZRA AKIN
"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."
TUVANA TURKAY
HAKAN ALTUN
GUPSE ÖZAY
CANER ERKİN
CANER ERKİN
İREM DERİCİ
NESLİHAN ATAGÜL
SONER SARIKABADAYI
TÜRKÜT BİNGÖL
Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü, köpeği Zoey için Instagram hesabı açtı. Yorkshire Terrier cinsi Zoey, Yavuz Bingöl'den 'Dede', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Olgun Şimşek'ten ise 'Dedemin kankası. Benim fanım olur' diye bahsediyor. Bu arada Zoey, 8 yaşında.
KEREM FIRTINA
SAADET IŞIL AKSOY
SELEN GÖRGÜZEL
KIRAÇ
GONCA VUSLATERİ
ELİZ SAKUÇOĞLU
MERYEM UZERLİ
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli kedileriyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki Uzerli paylaşımın altına, "Bebekler" notunu düştü.
ASLI ENVER
ŞÜKRAN OVALI
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
EZGİ MOLA
ALİŞAN
SİNEM KOBAL
MURAT BOZ
BURAK DENİZ
DOĞA RUTKAY
İBRAHİM ÇELİKKOL
AZRA AKIN
AYŞE ÖZYILMAZEL
ALPER POTUK
BUSE TERİM
EROL EVGİN
MİNE TUGAY
NAZ ELMAS
SERDAR ORTAÇ
PINAR ALTUĞ
SEREN SERENGİL
SERTAP ERENER
YONCA EVCİMİK
ZERRİN ÖZER
TÜRKAN ŞORAY
KENDALL JENNER
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.
Irina Shayk: Yeni arkadaşlarım Kolizey ve Glinka
MEGHAN MARKLE
JENNIFER GARNER
ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.
SELENA GOMEZ
LADY GAGA
JUSTIN TIMBERLAKE
Nicole Kidman: İlk köpek yavrum... Daha doğrusu ilk köpeğim. Bütün hayatım boyunca bunu bekledim!