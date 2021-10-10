Kim Milyoner Olmak İster'de "ABD'de en çok nefret edilen adamlar" sorusu (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları)

Haberler 10.10.2021 - 11:43
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, "ABD'de en çok nefret edilen adamlar" sorusuna verilen şıklarda Bill Gates, Kanye West, Justin Bieber, Jim Carrey yer aldı. Soruyu gören yarışmacı ve İmirzalıoğlu "İlginç bir soru" derken, yarışmacı Fatih Altan çift joker hakkını kullanmasına rağmen soruya doğru yanıt veremedi.
50 bin TL'lik, "2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?'" sorusuna Bill Gates ve Kanye West yanıtını veren Altan, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi.
Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.
'Scoville ölçeği hangisini ölçer?'
A: Deniz tuzluluğunu
B: Çikolata tatlılığını
C: Limon ekşiliğini
D: Biber acılığını
DOĞRU CEVAP: D: Biber acılığını
Yarışmacı soruya deniz tuzluluğunu cevabını verdi fakat doğru cevap D şıkkı olacaktı.
Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi.
Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım ise, "Naptınız! Heyecan... Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Sağlık olsun" ifadelerini kulllandı.
Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.
Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.
Yarışmacı arkadaşına güvenerek 'Atilla İlhan' cevabını verdi. Ancak doğru cevap Nazım Hikmet'ti... Öğretim görevlisi Fatih Altuğ, kendi uzmanlık alanından gelen soruyu bilemedi.
Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Su Ayhan, yaşadıklarını Sabah'a anlattı: "Soruda şaşırtma var mı diye düşündüm. Seyirciye sorarken 'Yüzde 98'i Çin der' diye tahmin ettim ama oran yüzde 51 çıkınca arkadaşımı aradım. Sorunun kolay olduğunun farkında olduğum için arkadaşıma 'Sakın bana kızma Çin Seddi nerede' diye sordum. Cumartesiden beri gündem oldu. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi ve evde ağladığımı düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok." Ayhan 15 bin lira değerindeki 7. soruda elendi.
Murat Yıldırım doğru cevabın gelmesiyle yarışmacının yanına giderek tebrik etti. 25 yaşındaki yarışmacı bir sonraki soruda çekildi ve 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
Peki Kim Milyoner Olmak İster'de siz olsanız ne cevap verirdiniz?
Bu sonuçlar sonrasında karar vermekte zorlanan yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Yarışmacı Gökçe, geriye kalan futbol ve bilardo şıklarından futbolu seçerek doğru yanıtı bularak 5 bin TL'lik soruyu doğru bildi.
İşte dikkat çeken diğer sorular...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programının, 7 Şubat Çarşamba günkü bölümüne Amerika'da doktora yapan Hüseyin Arslan katıldı.
Programda Hüseyin Arslan; "Normal süresinde, ortalama olarak her 18 dakikada bir gol atılmış profesyonel bir futbol maçının skoru hangisi olabilir?" sorusuna 3-2 cevabı verdi.
Önce B şıkkı Gaseyan sonra A şıkkı Parnasyen cevabı veren Arslan yarışmadan 15 bin lira ile ayrıldı.
İşte Kim milyoner olma ister yarışmasında daha önce öne çıkan sorular ve yarışmacılar
Ancak ilerleyen dakikalarda Zeki Müren ile ilgili bir soru Şengül'ü zorladı. İki seçenek arasında kalan Şengül, yarışmadan ayrılmak istemediğini belirtti.
Murat Yıldırım'ın, "Hiçbir maçta geri çekilmediniz mi" sorusuna da "Ne çekileceğim" diyerek tepki gösterdi. Şengül'ün 15 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldığı sorunun cevabı ise Kemal Sunal çıktı.
İşte daha önce yarışmada dikkat çeken sorular...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha önce de yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi. "İlk hangi hayvana silikon takıldı?" sorusu geceye damga vurdu.
Yarışmacı Genco Demirer; inek, köpek, fare ve maymun şıklarından maymun şıkkını seçerek 60 bin TL kaybetti. Toplam 15 bin para ödülü kazanan yarışmacıya kaybettiren sorunun cevabı ise köpek olacaktı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde yarışmacılardan birine "Türkçede kelimeler en çok hangi harfle başlar?" sorusu yöneltildi.
Uzun süre cevap verip vermemekte zorlanan yarışmacı, 30 bin TL'yi riske edemeyip yarışmadan çekildi.
Sorunun cevabı ise A şıkkı 'K harfi' olarak çıktı.
'Fikret Mualla' şıkkı üzerinde karar kılan Ertaş, doğru cevabını vermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı. Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, 1000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.
İşte Selçuk Yöntem'li Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmayan soruları... (Siz olsanız ne cevap verirdiniz?)
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 650. bölümünde, hakkında en çok konuşulan soru, 11 yaşındaki Ciro Ortiz'le ilgiliydi.
60 bin liralık soru şöyleydi: 11 yaşındaki Ciro Ortiz, Newyork Bedford metrosunda, pazar günleri saat 12 ile 14 arasında, 5 dakikalığına 2 dolar ücret alarak hangi hizmeti vermektedir?
Sorunun turist rehberliği, ses eğitmenliği, psikolojik danışmanlık ve fizik tedavi şıkları arasında kararsız kalan yarışmacı, joker haklarının hepsi de tükenince yarışmadan çekilme kararı aldı.
Selçuk Yöntem, yarışmacıya yanıt veriyor olsaydınız ne söylerdiniz deyince yarışmacı "turist rehberliği" yanıtınını verdi.
Sorunun doğru yanıtı “psikolojik danışmanlık” çıktı.
Selçuk Yöntem’in sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmada yöneltilen bir soru, sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri haline geldi.
Sunuculuğunu Selçuk Yöntem'in üstlendiği ve ATV’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının dünkü bölümüne “tavla” sorusu damga vurdu.
Soru şöyleydi: “İtalyancadan Türkçeye geçen “tavla” kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
Yarışmacı; şans, pul, tahta ve zar şıkları arasında kararsız kalınca telefonla joker hakkını kullandı. Telefonda soruya yanıt alamayınca yarı yarıya joker hakkını kullananmak istedi. Cevaptan emin olamayınca son joker hakkı olan çift cevap hakkını da kullanan yarışmacı “tahta” doğru yanıtını vererek 30 bin TL’ye yükseldi.
Hangi enstürmandan farklı nota çıkartabilmeniz için parmaklarınızı oynatmanız gerekmez?
A: Trompet B: Borazan C: Flüt D: Ney
Uçlu kalemlerde "0.5,0.7" gibi rakamlar hangisini ifade eder?
A: Uçların uzunluğu B: Uçların esnekliği C: Uçların koyuluğu D: Uçların çapı
"Ağrı dağının yamacında,4200 metrede bir göl vardır..." cümlesiyle başlayan "Ağrı Efsanesi" kitabının yazarı kimdir?
A: Kemal Tahir B: Yaşar Kemal C: Orhan Kemal D: Fakir Boykurt
"Kaşlarını çattığını" söyleyen biri hangi duyguyu yaşıyordur?
A: Şaşkınlık B: Kızgınlık C: Hayranlık D: Pişmanlık
Bir konuda "mutabık" olduğunu söyleyen iki kişi hangisinden bahsediyordur?
A: Anlaştıklarından B: Anlaşamadıklarından C: Tartıştıklarından D: Kararsız kaldıklarından
"Sedan, coupe, cabrio" hangi aracın türlerine verilen isimlerdir?
A: Otomobil B: Kamyonet C: Motosiklet D: Fayton
Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türkler hangi isimle anılır?
A: Tatar B: Boşnak C: Yörük D: Çerkes
"Geleceğe Dönüş" film serisinin zamanda yolculuk yapan kahramanın adı nedir?
A: Marty McFly B: Luke Skywalker C: Jack Sparrow D: Tony Montana
"Ey garip çizgilerle dolu han duvarları/Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları" dizeleriyle biten "Han Duvarları" şiiri hangi şaire aittir?
A: Faruk Nafiz Çamlıbel B: Abdülhak Hamit Tarhan C: Fazıl Hüsnü Dağlarca D: Ahmet Muhip Dıranas
Ağustos 2010'da hangi şehirde yaşanan trafik sıkışıklığının açılması tam 10 gün sürmüştür?
A: Moskova B: Pekin C: Delhi D: Tokyo
Başta Kanada olmak üzere 17. ve 18. yüzyıllarda birçok Fransız kolonisinde hangisi para olarak kullanılmışıtır?
A: Posta pulu B: Bitki Tohumu C: İskambil kağıdı D: Cam boncuk
Daha çok eskiden, temiz ve düzenli olması için kapalı tutularak çocukların sokulmadığı odalar hangi isimle anılırdı?
A: Misafir B: Kral C: Akraba D: Komşu
"Yapılanın yanlış olduğunu bildiği halde buna izin vermek" anlamında kullanılan söz hangisidir?
A: Baş koymak B: Göz yummak C: Dil dökmek D: Parmak basmak
Hangi ülkenin tarihteki hükümdaları "Şah" unvanıyla anılır?
A: İran B: Çin C: Mısır D: Moğolistan
Çoğunlukla eski el yazması kitapların kenarlarında bulunan altın rengi süslemeler hangi sanat eserinin örneklerindendir?
A: Tezhip B: Telkari C: Hat D: Gravür
Kışın genellikle arabaların kaportasının üstünde uyumayı seven hayvan hangisidir?
A: Köpek B:Kedi C: Sincap D: Güvercin
Evlerin girişlerinde ve koridorlara konulan, rüzgar estiğinde çeşitli güzel sesler çıkaran ev aksesuarı hangisidir?
A: Müzik kutusu B: Rüzgar çanı C: Kedi merdiveni D: Çiçek dürbünü
Şarkıya başlarken, koro şeflerinin tempo vermek için dörde kadar saymadan, rakamlardan önce söyledikleri söz hangisidir?
A: Son B: Es C: Ses D: Dur
Şirinler, ne renk kıyafet giyerler?
A: Yeşil B: Mor C: Beyaz D: Siyah
Hangisinde oluşan yara izleri genellikle çocukluk dönemini hatırlatır?
A: Diz B: Bilek C: Burun D: Dirsek
Eskiden ilkokulda alınan resim defterinin üzerinde mutlaka hangi iki resim yer alırdı?
A: Kalem ve kalemtraş B: Cetvel ve pergel C: Palet ve fırça D: Divit ve hokka
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa gibi kişilere ne ad verilir?
A: Deniz adamı B: Tersane adamı C: Güverte adamı D: Gemi adamı
Hangisiyle beraber şehir derin bir sessizliğe bürünür?
A: Kar B: Yağmur C: Çiy D: Sis
Hemen hemen her mahallede bulunan Karadenizli bakkalar genellikle hangi isimle anılır?
A: Laz bakkal B: Reis bakkal C: Şen bakkal D: Dost bakkal
Süper Lig'de sezon başında her takım deplasman maçları için hangisini önceden belirler?
A: Hakem seçimi B: Maç saati C: Stad seçimi D: Forma rengi
Barışı savunan, kendilerine uzatılan silahlara çiçek koyan ve birçok filme konu olan kuşak hangi isimle anılır?
A: 48 kuşağı B: 58 kuşağı C: 68 kuşağı D: 78 kuşağı
Efsaneye göre, Büyük Tufan'da Nuh peygamber'in gemisinde, elde kalan az miktarda erzakla ilk kez yapılan yiyecek nedir?
A: Keşkek B: Aşure C: Çiğköfte D: Tarhana
J.J Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı "The Force Awakens- Gü. Uyanıyor" filmi hangi serinin son filmidir?
A: Transformers B: James Bond C: Matrix D: Star Wars
"Annemleyiz ama aslında o teyzenmiş. Teyzemle bakkala gidiyoruz. Bakkal para üstü vermiyor, böyle uçarak kapıdan çıkıyor" diyen biri ne anlatıyordur?
A: Bilmece B: Fıkra C: Rüya D: Masal
Bir şeyi cepheden gördüğünü söylüyorsanız ne taraftan bakıyorsunuz demektir?
A: Karşı B: Yan C: Arka D: Üst
Çay bahçeleri ve kahvehanelerde iskambil destesi, hangi sayı söylenerek istenir?
A: 51 B: 52 C: 53 D: 54
"Gündüzsefası" adıyla da bilinen, kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi veya mor çiçekler açan bitki hangisidir?
A: Gelin çiçeği B: Mum çiçeği C: Kahkaha çiçeği D: Kabak çiçeği
"Çatlakların Şükran" , "Elekçilerin Hasan" sözlerindeki "çatlak ve elekçi" lakaplarıyla hangisi kastedilmektedir?
A: Aileleri B: Yetenekleri C: Memleketleri D: Meslekleri
"Derman,Şifa,Deva" hangisine sıklıkla verilen isimlerdir?
A: Eczane B: Çilingir C: Lokanta D: Kasap