Lily Allen ve David Harbour metroda

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Jaimie Alexander
Thor ve Blinspot gibi yapımlarla tanınan oyuncu Jaimie Alexander, önceki gün New York metrosunda görüntülendi.
Roger Waters
İngiliz rock grubu Pink Floyd'un efsane basçısı daha önce de Manhattan metrosunu kullanırken görüntülenmiş hatta fotoğraflarını çeken kişi dışında kimse onu tanımamıştı.
Katie Holmes
Hollywood yıldızı Katie Holmes, New York'ta metroya binerken görüntülendi.
New York metrosunda hem kitap okudu hem telefonuyla oynadı. Ancak Katie Holmes kitap okurken yanında oturan diğer tüm yolcuların telefonlarıyla uğraşması bu ilginç kareyi ortaya çıkardı.
Meryem Uzerli
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Almanya metrosuna bindi. Uzerli, Kızı Lara'nın da kucağında olduğu bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.
Meltem Cumbul
Meltem Cumbul, Bebek’te görüntülendi. Mağazaları dolaşan Cumbul, işi bittikten sonra boş taksi bulamayınca çareyi dolmuşa binmekte buldu.
Can Yılmaz
Can Yılmaz Instagram hesabından eğlenceli karaler paylaşmaya devam ediyor. İstanbul metrosuna binen Yılmaz fotoğrafın altına "Sevgili Zafer Algöz abimle Paris metrosunda..." notu düştü. Oyuncu Mert Fırat ise bu fotoğrafın altına
"Paris metrosuna direkt bağlantılı Tünel durağında inin abi orda değistirip Alexanderplatz’a daha kolay oluyor" yorumunda bulundu.
Şenay Akay
Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.
Talat Bulut
Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunda görüntülendi.
Nişantaşı'nda görüntülenen Müjde Ar, "Akbilim var, bununla metro ve otobüslere biniyorum" dedi. Ar, İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi.
Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi.
'BEN HEP BURALARDAYDIM'
Fırat metro kullanmasıyla ilgili haber ve yorumlar üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı:
"Vah vah bunu “haber” sananlara..
Bir de altina şov yapıyor diye yazanlar
“ Ün ” zokasını yutmadım çok şükür,
Hiç ara vermedim ne metroya ne vapura vermeyeceğim de.
Ben hep buralardaydım da siz yeni farkettiniz demeli herhalde"
Murat Arkın
Babasının yolundan ilerleyen Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sosyal medyadan espirili bir paylaşımda bulundu. Son olarak Dağ ve Börü projeleriyle izleyici karşısına çıkan Arkın paylaşımına, "İşe giderken trende oturacak yer bol olunca ben" notunu düştü.
Ben Stiller
ABD New York'ta bir yolcu metroda kendisine yer veren adama teşekkür etti. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Yüzü tanıdık gelen bu adamın dünyaca ünlü aktör Ben Stiller (53) olduğunu fark etmesi birkaç saniyesini aldı. Stiller soğukkanlılığını koruyamayıp coşkuyla dans eden yolcuyla hatıra fotoğrafını çektirdi. Hollywood yıldızı ineceği durağa kadar isteyen yolculara tek tek poz verdi.
Della Miles İstanbul metrosunda
Eda Taşpınar
Eda Taşpınar İtalya'nın Milano şehrinde metroya bindi ve çektiği fotoğrafını Hayat (life) notu ile paylaştı.
Nicky Hilton
Kardeşleri Paris Hilton ve Conrad Hilton ile birlikte “dünyanın en zengin varislerinden biri” olarak tanınan Nicky Hilton, metroda objektiflere takıldı.
Manhattan şehir merkezine giden trene binen Nicky Hilton, metrodan ininceye kadar cep telefonuyla ilgilendi.
Ahu Yağtu
Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde metroda görüntülendi. Trafikten bunaldığı için toplu taşınma aracına yönelen Yağtu, metrodan indikten sonra ATM'den para çekti. Gazetecileri görünce şaşıran Yağtu, "Burada da mı buldunuz beni?" diyerek güldü.
Wilma Elles
Wilma Elles, kayınvalidesi ve arkadaşıyla taksiye bindi. Ancak taksi Zincirlikuyu'da trafikte sıkışıp kalınca ünlü oyuncu, çareyi metroya geçmekte buldu.
Oyunculuğa E.T'deki Gertie rolü ile başlayan Charlie'nin Melekleri'ndeki Dylan Sanders karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Drew Barrymore, toplu taşıma kullanan ünlü isimler arasında da adeta zirveye oturdu. Drew Barrymore, sadece toplu taşıma kullanmakla kalmadı aynı zamanda metroda metal bir panonun yansımasına bakarak makyaj yaptı. Aynasız makyaj yapan 42 yaşındaki oyuncu, kadın takipçilerini adeta kalbinden vurdu.
Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de Karabatak lakabıyla Ateş karakterine hayat veren Eren Vurdem, dizinin Keşanlı'sı Görkem Sevindik ile metroya bindi. Vurdem, dünyaca ünlü 53 yaşındaki Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'ın da metroya binmesine gönderme yaparak, "Keanu Reeves’e bakarken" notu ile Instagram hesabından yayınladı.
CLIFF RICHARD
Milyar dolarlık mülkleri olan bir süre önce bunları satarak servetini katlayan ünlü şarkıcı Cliff Richard metroda böyle görüntülendi.
Oscar ödüllü oyuncu Daniel Day Lewis, önceki gün New York metrosunda bir hayranı tarafından görüntülendi.
Ünlü aktörün metroyu kullanmasından daha çok elindeki telefon dikkat çekti.
Fotoğrafı sosyala medyadan paylaşan hayranı, “Daniel Day Lewis metroda ve kapaklı telefonuna bakıyor” notunu yazdı.
Ünlü oyuncunun akıllı telefon yerine sadece konuşma ve mesajlaşmayı sağlayan eski tip bir telefon kullanması hayranlarını şaşırttı.
İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, geçtiğimiz günlerde Londra’da toplu taşıma kullanırken görüntülendi. Bir Twitter kullancısının Londra metrosunda fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı 75 yaşındaki yıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Forbes dergisine göre yıllık kazancı 54 milyon dolar (yaklaşık 196 milyon TL) olan müzisyen, yolculuğu boyunca cam kenarında oturduğu kotukta dergi okudu. Görüntü, binlerce beğeni ve retweet aldı.
Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.
Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaptı. Gözlüğünü takmaya çalışırken cebindeki İstanbulkart’ı düşüren tiyatrocu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Şimdi bunu gördünüz, İstanbulkart haber olur” dedi. İstanbulkart, toplu taşımada kullanılıyor.
Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı, Nişantaşı'nda dolmuşa binerken görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Cavcı, "İzmir'de tiyatro yapıyorum. İyi bir projede yer almak istiyorum ama gelen herhangi bir teklif yok" dedikten sonra dolmuşa bindi. Bir dönemin aranan oyuncularından Cavcı, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.