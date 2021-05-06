Lily Allen ve David Harbour metroda

Ünlü isimler de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son ünlü çift Lily Allen ve David Harbour metroda görüntülendi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...

ntv.com.tr

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İngiliz şarkıcı Lily Allen ve Hollywood yıldızı David Harbour, Manhattan metrosunda görüntülendi. Ünlü çifti corona virüse karşı maske takmayı ihmal etmedi.
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Jaimie Alexander

Thor ve Blinspot gibi yapımlarla tanınan oyuncu Jaimie Alexander, önceki gün New York metrosunda görüntülendi. 

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Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi Roger Waters, Manhattan'daki metroda görüntülendi. 310 milyon dolar'lık servetiyle toplu taşıma kullanan 75 yaşındaki sanatçı, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Lily Allen ve David Harbour metroda - 4

Roger Waters

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un efsane basçısı daha önce de  Manhattan metrosunu kullanırken görüntülenmiş hatta fotoğraflarını çeken kişi dışında kimse onu tanımamıştı. 

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Katie Holmes

Hollywood yıldızı Katie Holmes, New York'ta metroya binerken görüntülendi.

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New York metrosunda hem kitap okudu hem telefonuyla oynadı. Ancak Katie Holmes kitap okurken yanında oturan diğer tüm yolcuların telefonlarıyla uğraşması bu ilginç kareyi ortaya çıkardı.

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Rihanna

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Selda Bağcan
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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu bir halk otobüsünde görüntülendi. Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.
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Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.
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Şahan Gökbakar: Ben de izleyim mi yenge?
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Meryem Uzerli

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Almanya metrosuna bindi. Uzerli, Kızı Lara'nın da kucağında olduğu bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

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Meltem Cumbul

Meltem Cumbul, Bebek’te görüntülendi. Mağazaları dolaşan Cumbul, işi bittikten sonra boş taksi bulamayınca çareyi dolmuşa binmekte buldu.

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Etiler-Beşiktaş dolmuşuna binen 48 yaşındaki oyuncu muhabirlere el salladı.
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Can Yılmaz 

Can Yılmaz Instagram hesabından eğlenceli karaler paylaşmaya devam ediyor. İstanbul metrosuna binen Yılmaz fotoğrafın altına "Sevgili Zafer Algöz abimle Paris metrosunda..." notu düştü. Oyuncu Mert Fırat ise bu fotoğrafın altına 
"Paris metrosuna direkt bağlantılı Tünel durağında inin abi orda değistirip Alexanderplatz’a daha kolay oluyor" yorumunda bulundu. 

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Şenay Akay 

Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.

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Talat Bulut 

Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunda görüntülendi.

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Nişantaşı'nda görüntülenen Müjde Ar, "Akbilim var, bununla metro ve otobüslere biniyorum" dedi. Ar,  İstanbul trafiğinden kurtulmak için toplu taşımayı tercih ettiğini söyledi. 65 yaş indirimli akbil kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, "Daha 65 yaşımı doldurmadım, almadım" dedi.

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Star TV'deki Kalbimin Sultanı dizisinde oynayan Emel Çölgeçen önceki gün Ortaköy'deki bir otobüs durağında görüntülendi.
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20 dakika otobüs bekleyen Emel Çölgeçen araç gelince binmek için sıraya girdi. Sonra Akbil’ini bastı.
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Didem Soydan
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Elvin Levinler / İngiltere
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Mert Fırat

Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi. 

'BEN HEP BURALARDAYDIM'

Fırat metro kullanmasıyla ilgili haber ve yorumlar üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı: 

"Vah vah bunu “haber” sananlara..
Bir de altina şov yapıyor diye yazanlar
“ Ün ” zokasını yutmadım çok şükür,
Hiç ara vermedim ne metroya ne vapura vermeyeceğim de.
Ben hep buralardaydım da siz yeni farkettiniz demeli herhalde"

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EBRU YAŞAR

Son albümü Haddinden Fazla ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı Ebru Yaşar, Osmanbey metrosuna bindi.

Ben Ne Yangınlar Gördüm şarkısı Youtube'da 72 milyon, Havadan Sudan ise 50 milyon tık alan 39 yaşındaki Yaşar, sosyal medyadan yayınladığı kareye, "Toplu taşıma kullanalım... Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetliside zamandan tasarruf" mesajını yazdı.
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İpek Tuzcuoğlu, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki Levent durağında objektiflere takıldı.

İstanbul trafiğinden dolayı toplu taşıma araçlarına bindiğini belirten oyuncu, “Hem trafiğin stresinden kurtuluyorum hem de zamandan kazanıyorum. Herkesin kullanması gerekir” açıklamasını yaptı.
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Murat Arkın

Babasının yolundan ilerleyen Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sosyal medyadan espirili bir paylaşımda bulundu. Son olarak Dağ ve Börü projeleriyle izleyici karşısına çıkan Arkın paylaşımına, "İşe giderken trende oturacak yer bol olunca ben" notunu düştü. 

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Jessica Alba

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Ben Stiller

ABD New York'ta bir yolcu metroda kendisine yer veren adama teşekkür etti. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Yüzü tanıdık gelen bu adamın dünyaca ünlü aktör Ben Stiller (53) olduğunu fark etmesi birkaç saniyesini aldı. Stiller soğukkanlılığını koruyamayıp coşkuyla dans eden yolcuyla hatıra fotoğrafını çektirdi. Hollywood yıldızı ineceği durağa kadar isteyen yolculara tek tek poz verdi.

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Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, scooterıyla metroda.
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Emma Watson

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Olivia Wilde

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Lindsay Lohan

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Hugh Jackman

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Madonna

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Tom Hanks

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Richard Madden

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Demet Akalın ve Simge Sağın (New York)
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Meryem Uzerli

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Eda Taşpınar New York metrosunda çektirdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Taşpınar'ın fotoğrafı akıllara toplu taşıma kullanan yerli ve yabancı ünlülerin getirdi:
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Yavuz Seçkin 

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Ediz Hun

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Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in  "Turist olarak Londra'yı geziyorum" diyerek metro yolculuğundan fotoğrafını paylaşan Türk yıldız, ülkede yeni bir akım başlattı.
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Premier League ekiplerinden Southampton'da forma giyen Oriol Romeu Vidal da önceki gün Mesut Özil gibi aynı pozu verip Twitter paylaşımına "Mesut'un yaptığını yapıyorum" notunu yazdı.  Bu akım sayesinde şimdilerde birçok İngiliz, metroda çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşıp fotoğraflarına Özil'i etiketlemeye başladı.
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İskoç şarkıcı Lulu Kennedy Cairn konser vereceği mekana metroyla gitmeyi tercih etti.

Londra'da bulunan metroyu kullanan 71 yaşındaki Lulu o an çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.
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Keanu Reeves

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Della Miles İstanbul metrosunda

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Eda Taşpınar 

Eda Taşpınar İtalya'nın Milano şehrinde metroya bindi ve çektiği fotoğrafını Hayat (life) notu ile paylaştı.

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Nicky Hilton

Kardeşleri Paris Hilton ve Conrad Hilton ile birlikte “dünyanın en zengin varislerinden biri” olarak tanınan Nicky Hilton, metroda objektiflere takıldı.

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Manhattan şehir merkezine giden trene binen Nicky Hilton, metrodan ininceye kadar cep telefonuyla ilgilendi.

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Ahu Yağtu

Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde metroda görüntülendi. Trafikten bunaldığı için toplu taşınma aracına yönelen Yağtu, metrodan indikten sonra ATM'den para çekti. Gazetecileri görünce şaşıran Yağtu, "Burada da mı buldunuz beni?" diyerek güldü.

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Wilma Elles

Wilma Elles, kayınvalidesi ve arkadaşıyla taksiye bindi. Ancak taksi Zincirlikuyu'da trafikte sıkışıp kalınca ünlü oyuncu, çareyi metroya geçmekte buldu.

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The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Mayim Bialik, New York metrosunda dikkatli bir yolcu tarafından fark edildi.
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Jake Gyllenhaal

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Drew Barrymore

Oyunculuğa E.T'deki Gertie rolü ile başlayan Charlie'nin Melekleri'ndeki Dylan Sanders karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Drew Barrymore, toplu taşıma kullanan ünlü isimler arasında da adeta zirveye oturdu. Drew Barrymore, sadece toplu taşıma kullanmakla kalmadı aynı zamanda metroda metal bir panonun yansımasına bakarak makyaj yaptı. Aynasız makyaj yapan 42 yaşındaki oyuncu,  kadın takipçilerini adeta kalbinden vurdu. 

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Tom Cruise

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Ian Mckellen

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Naomi Watts

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Sarah Jessica Parker

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Eren Vurdem

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de Karabatak lakabıyla Ateş karakterine hayat veren Eren Vurdem, dizinin Keşanlı'sı Görkem Sevindik ile metroya bindi. Vurdem, dünyaca ünlü 53 yaşındaki Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'ın da metroya binmesine gönderme yaparak, "Keanu Reeves’e bakarken" notu ile Instagram hesabından yayınladı.

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Arda Turan

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Simge Sağın 


Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.
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Tuncel Kurtiz

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CLIFF RICHARD

Milyar dolarlık mülkleri olan bir süre önce bunları satarak servetini katlayan ünlü şarkıcı Cliff Richard metroda böyle görüntülendi.

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Sahip olduğu bir dizi milyon dolar değerinde emlak varlığını kısa süre önce satışa çıkaran 77 yaşındaki ünlü şarkıcı, Londra metrosunda objektiflere takıldı. Elinde şemsiyesiyle seyahat eden Richard'ı birkaç kişi dışında kimse tanımadı.

Cliff Richard, Kraliçe tarafından verilen soyluluk unvanı "Sir"e de sahip.
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Oscar ödüllü oyuncu Daniel Day Lewis, önceki gün New York metrosunda bir hayranı tarafından görüntülendi.

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Ünlü aktörün metroyu kullanmasından daha çok elindeki telefon dikkat çekti.

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Fotoğrafı sosyala medyadan paylaşan hayranı, “Daniel Day Lewis metroda ve kapaklı telefonuna bakıyor” notunu yazdı.

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Ünlü oyuncunun akıllı telefon yerine sadece konuşma ve mesajlaşmayı sağlayan eski tip bir telefon kullanması hayranlarını şaşırttı.

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Şener Şen

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Anne Hathaway

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Kate Middleton

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Michael Sheen ve Rachel McAdams

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Christopher Eccleston

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Maggie Gyllenhaal

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Bradley Cooper

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Kevin Bacon

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Chris Martin ve Jay Z

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Harry Styles

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Bradley Cooper

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Paul McCartney

İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, geçtiğimiz günlerde Londra’da toplu taşıma kullanırken görüntülendi. Bir Twitter kullancısının Londra metrosunda fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı 75 yaşındaki yıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Forbes dergisine göre yıllık kazancı 54 milyon dolar (yaklaşık 196 milyon TL) olan müzisyen, yolculuğu boyunca cam kenarında oturduğu kotukta dergi okudu. Görüntü, binlerce beğeni ve retweet aldı.

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Meryl Streep

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Christina Ricci

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Beyonce

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Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.

Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.
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Didem Soydan

Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.

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Asena Tuğal


Oyuncu meslektaşı Şahin Irmak'la nişanlı olan ve Diriliş Ertuğrul, Filinta, Seksenler gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol alan Asena Tuğal önceki gün otobüse binerken görüntülendi.

Yanında anne ve babasının da olduğu görülen Tuğal, Levent'ten Mecidiyeköy'e giden halk otobüsüne bindi. Kalabalık otobüste ayakta yolculuk eden Tuğal, muhabirlere el salladı.
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33 yaşındaki oyuncu daha önce ise bisikletinin üzerinde köpeğini sırt çantasında taşırken görüntülenmişti. 
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Menderes Samancılar

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Doğukan Manço

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Ali Poyrazoğlu

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaptı. Gözlüğünü takmaya çalışırken cebindeki İstanbulkart’ı düşüren tiyatrocu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Şimdi bunu gördünüz, İstanbulkart haber olur” dedi. İstanbulkart, toplu taşımada kullanılıyor. 

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Osman Cavcı

Bir dönemin aranan oyuncularından Osman Cavcı, Nişantaşı'nda dolmuşa binerken görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Cavcı, "İzmir'de tiyatro yapıyorum. İyi bir projede yer almak istiyorum ama gelen herhangi bir teklif yok" dedikten sonra dolmuşa bindi. Bir dönemin aranan oyuncularından Cavcı, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

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Tolga Karaçelik

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Lily Allen

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