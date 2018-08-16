Madonna'yı Madonna yapan sahne performansları (Madonna 60 yaşında)
ntv.com.tr
‘Popun kraliçesi’ Madonna, bugün 60 yaşına giriyor. İşte 60’ıncı yaşında Madonna’yı Madonna yapan, hafızalara kazınan performanslarından bazıları....
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‘Popun kraliçesi’ Madonna, bugün 60 yaşına giriyor. Sahne performanslarıyla her daim adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bugüne dek sahnede pek çok unutulmaz ana imzasını attı.
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30 yıldan uzun bir zamandır dünya çapında hayranlarının karşısına çıkan ABD’li yıldız, gerek görkemli şovlarıyla gerekse de sahnedeki kazalarıyla hafızalarda yer edindi.
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3İşte 60’ıncı yaşında Madonna’yı Madonna yapan performansları...
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Madonna 1984 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne performansı esnasında bir talihsizlik yaşadı. Uzun gelinliği topuklu ayakkabısına takılınca yere kapaklandı. Ancak ünlü şarkıcı bozuntuya vermeden şovuna devam etti. Yıllar sonra Billlboard dergisine verdiği röportajda, "Sahne performansımın bir parçasıymış gibi davrandım" dedi.
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Madonna, yine bir MTV gecesinde hafızalara kazınan bir harekete imza attı. 2003 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde birlikte şarkı söyleyen Britney Spears ve Madonna, şarkının ortasında öpüşerek bütün dünyayı şaşırttı.
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6Aynı gecede Madonna, Christina Augilera ile de öpüştü. Ama bu öpücük, Britney Spears'la olduğu kadar konuşulmadı.
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2012 yılında Super Bowl'da Madonna sahne aldı. Sahneye gladyatör kostümlü erkeklerin taşıdığı tahtla çıkan Madonna, Mısırlı başlığı ve özel kostümüyle Super Bowl tarihinin en görkemli şovlarından birini gerçekleştirdi.
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1990 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde de sahne alan Madonna, Fransız Rönesans kostümüyle dans etti. Bu dans, en çok akıllarda kalan Madonna performanslarından biri oldu.
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9Madonna, 1991 yılında katıldığı Oscar gecesinde Hollywood ikonu Marilyn Monroe'ya saygı niteliğinde görünümüyle sahne aldı. O dönem basında, ünlü şarkıcının 20 milyon dolar değerinde mücevher taktığı yazıldı.
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Madonna, 2005 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde, mor kostümüyle enerjik bir performans sergiledi.
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112015 Brit Ödülleri'nde sahne alan ünlü şarkıcı, üzerindeki pelerinin, dansçılarından birine takılması sonucu sahnede yere düştü. Şarkı söylemeye ara vermeden devam eden Madonna, profesyonelliğiyle takdir topladı.
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Madonna, Prince'in 2016 yılındaki trajik ölümünün ardından Billboard Müzik Ödülleri'nde Stevie Wonder'la birlikte sahnede ünlü şarkıcıyı andı. Prince'in Purple Rain şarkısına gönderme yapmak üzere mor kostüm giyen Madonna, performansıyla seyircileri duygulandırdı.
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13Madonna, sadece sahne performanslarıyla değil kırmızı halıdaki kıyafet tercihleriyle de hafızalara kazındı. 2016 Met Gala'ya Givenchy tasarımı elbisesiyle katılan ünlü şarkıcı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Göğüslerini ve kalçalarını sadece tül ve dantelle örten transparan kıyafeti Met Gala'nın unutulmazları arasına girdi.