Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı şimdi bir kebapçının duvarını süslüyor. Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor. Samancılar, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Samancılar'ın ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

ntv.com.tr

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 1

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 2
Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 3
Fazıl Say

"Ankara 1975"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 4
Fazıl Say
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 5
Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 6
Hüsnü Şenlendirici
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 7
Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 8
Behzat Uygur
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 9
Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 10
Cüneyt Arkın
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 11
Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 12
Bige Önal
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 13
Nesrin Cavadzade
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 14
Nesrin Cavadzade
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 15
Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 16
Fazıl Say
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 17
Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 18
Merve Çağıran
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 19

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 20

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 21
Jennifer Aniston
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 22
Jennifer Aniston
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 23
Gigi Hadid
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 24
Gigi Hadid
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 25
Miranda Kerr
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 26
Miranda Kerr
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 27
Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 28
Selena Gomez
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 29

Dua Lipa

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 30
Dua Lipa
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 31
Josephine Skriver
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 32
Josephine Skriver
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 33
Cara Delevingne
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 34
Cara Delevingne
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 35
Miguel Herran
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 36
Miguel Herran
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 37
Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 38
Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 39
Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 40
Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 41
Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 42
Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 43
Ebru Gündeş
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 44
Ebru Gündeş
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 45
Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 46
Mustafa Üstündağ
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 47
Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 48
Mazhar Alanson
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 49
Mazhar Alanson
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 50

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 51
34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 52
Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 53

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 54
Eda Ece
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 55
Merve Boluğur
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 56
Merve Boluğur
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 57
BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 58
İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 59
İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 60

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 61

Deniz Çakır

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 62

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 63

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 64
Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 65

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 66
Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 67
Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 68
Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 69
Russell Crowe
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 70
Russell Crowe
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 71
Cenk Tosun
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 72
Cenk Tosun ve ablası
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 73
Serel Yereli
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 74
Serel Yereli
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 75
Beste Kökdemir
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 76
Beste Kökdemir
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 77

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 78
Candan Erçetin
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 79
Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 80
Seda Bakan
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 81

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 82
Muazzez Ersoy
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 83

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 84
Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 85

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 86

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 87
Mazhar Alanson
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 88

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 89
Büşra Develi
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 90
Büşra Develi
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 91
Dilan Çiçek Deniz
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 92

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 93
Gigi Hadid
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 94
Gigi Hadid
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 95

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 96
44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 97
Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 98
Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 99

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 100

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 101

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 102
Burak Kut
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 103
Demet Şener
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 104
Demet Şener
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 105

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 106

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 107

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 108
Meryem Uzerli
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 109
Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 110

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 111

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 112

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 113

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 114
Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 115
Gizem Karaca
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 116

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 117

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 118

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 119
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 120
Farah Zeynep Abdullah
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 121
Farah Zeynep Abdullah
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 122
Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 123
Saadet Işıl Aksoy
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 124

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 125

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 126

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 127
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 128
Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 129
Winnie Harlow
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 130
Winnie Harlow
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 131

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 132
Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 133
Azra Akın
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 134
Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 135
Kit Harington
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 136
Kit Harington
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 137

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 138
Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 139
Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 140
Teoman
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 141
Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 142
Çağla Şıkel
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 143
AMİNE GÜLŞE
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 144
Demet Şener: 6 yaşındaki ben
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 145
Demet Şener
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 146

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 147
Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 148
Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 149

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 150

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 151

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 152
Miranda Kerr
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 153

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 154
Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 155
NUSRET GÖKÇE
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 156

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 157
İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 158

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 159
GONCA VUSLATERİ
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 160
NUSRET GÖKÇE
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 161

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 162

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 163

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 164

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 165

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 166

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 167

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 168
Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 169

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 170
Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 171

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 172
Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 173

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 174
Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 175

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 176

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 177

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 178
38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 179

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 180
Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 181

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 182
Ezgi Mola
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 183

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 184
26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 185

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 186

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 187

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 188
Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 189

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 190

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 191

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 192
Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 193
Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 194

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 195
İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 196

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 197
Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 198

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 199

PINAR ALTUĞ

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 200

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 201

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 202

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 203

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 204

ÇAĞLA ŞIKEL

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 205

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 206
Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 207
Özge Borak
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 208

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 209
Hülya Avşar
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 210

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 211

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 212
Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 213

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 214

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 215
Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto :)" notunu düştü
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 216

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 217

NUSRET GÖKÇE

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 218

AZRA AKIN

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 219

AZRA AKIN

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 220

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 221

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 222

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 223
Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 224

RIHANNA

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 225

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 226

Britney Spears

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 227

Britney Spears

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 228

Eminem

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 229

Eminem

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 230
Donald Trump
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 231
Donald Trump
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 232
Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 233
Gülse Birsel
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 234

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 235
Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 236

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 237

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 238
Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 239
Doğa Rutkay Kamal
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 240

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 241
Tolga Çevik
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 242

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 243

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 244

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 245
Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 246

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 247
İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 248

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 249

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 250

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 251
30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..
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Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 254
2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


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Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.
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DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.
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DERYA ŞENSOY
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SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 259
34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.
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BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 261
30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 262

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 263
KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 264

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 265

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 266
BARIŞ MANÇO
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 267

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 268
Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 269

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 270
Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 271
ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 272

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 273
OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 274

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 275
İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 276
Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 277
Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 278
Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 279

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 280
Tamer Karadağlı
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 281

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 282
Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 283

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 284

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 285

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 286
Demet Akbağ
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 287

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 288
Rıza Kocaoğlu
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 289

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 290
Ata Demirer
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 291

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 292
Behzat Uygur
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 293

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 294

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 295
Zeynep Kankonde
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 296

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 297

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 298

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 299
Meryem Uzerli
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 300

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 301
Beste Kökdemir
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 302

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 303

Ezgi Mola

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 304

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 305

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 306

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 307
Miley Cyrus
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 308
Kraliçe II. Elizabeth
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 309
Kraliçe II. Elizabeth
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 310
John Kennedy
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 311

John Kennedy

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 312

Angela Merkel

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 313

Angela Merkel

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 314

Vladimir Putin

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 315
Vladimir Putin
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 316

Papa Francis

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 317
Papa Francis
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 318

Hillary Clinton

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 319
Hillary Clinton
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 320

George Bush Jr.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 321
George Bush Jr.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 322

Prens Charles

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 323
Prens Charles
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 324
Barack Obama
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 325
Barack Obama
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 326

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 327

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 328
Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 329
30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 330

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 331
Sezen Aksu
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 332

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 333
Türkan Şoray
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 334
Çağla Şıkel (solda)
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 335
Çağla Şıkel
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 336

Kenan İmirzalıoğlu

1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 337
Kenan İmirzalıoğlu
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 338
Mehmet Günsür
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 339
Mehmet Günsür
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 340

Özge Özpirinçi

puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 341
31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 342

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 343
Oğuzhan Koç
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 344

Nusret Gökçe

Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 345
Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 346

İlber Ortaylı

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 347
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 348
Bengü

Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 349
Bengü
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 350

Aleyna Tilki

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 351

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 352

Şebnem Ferah

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 353
Şebnem Ferah
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 354

Tarkan

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu.

Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 355

Tarkan

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 356

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;
"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 357

Fazıl Say

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 358

Caner Erkin

Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 359
Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 360

Justin Bieber

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 361
Justin Bieber
Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 362

Haley Joel Osment

1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 363

Haley Joel Osment

Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 364

Ajda Pekkan

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 365

Ajda Pekkan

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 366

Arda Turan

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 367

Arda Turan

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 368

Angelina Jolie

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 369

Angelina Jolie

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 370

Bengü

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 371

Bengü

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 372

Bruce Willis

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 373

Bruce Willis

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 374

Beren Saat

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 375

Beren Saat

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 376

Bergüzar Korel

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 377

Bergüzar Korel

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 378

Deniz Akkaya

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 379

Deniz Akkaya

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 380

Elçin Sangu

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 381

Elçin Sangu

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 382

Emre Aydın

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 383

Emre Aydın

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 384

Eser Yenerler

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 385

Eser Yenerler

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 386

Jennifer Aniston

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 387

Jennifer Aniston

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 388

Hazal Kaya

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 389

Hazal Kaya

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 390

Kenan İmirzalıoğlu

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 391

Kenan İmirzalıoğlu

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 392

Lady Gaga

Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı - 393

Lady Gaga