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Büşra Develi: İlişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır (Burak Deniz-Büşra Develi)

Ayrıldıkları iddia edilen Büşra Develi ile Burak Deniz ikilisinden Develi yollarını ayırdıklarını açıkladı. Burak Deniz ise geçtiğimiz günlerde iddiaları yalanlamıştı.

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    Son olarak Fi'de rol alan oyuncu Burak Deniz ile Büşra Develi ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
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    27 yaşındaki Deniz iddiaların ardından Twitter sayfasında, "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen” açıklamasını yaparak ayrılık haberlerini yalanlamıştı.
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    Deniz'in ayrılık haberlerini yalanlamasının ardından, Büşra Develi sessizliğini bozdu. Develi, sosyal medya hesabından ayrılığı doğruladı.
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    24 yaşındaki Develi şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir benim ve ilişkim hakkında çıkan hayal ürünü haberleri hayretle okuyorum. Bir ilişkinin bitmesi için illa ki taraflardan birinin aldatması ve ya kıskanması gerekmez."
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    "Bu bir süreçtir. Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki.. Hakkımda asılsız haberler yayınlamaya devam eden her bir kurum hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."
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