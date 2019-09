Sonsuza Dek 27 Kulübü'nün üyesi Amy Winehouse 36 yaşında

Basın Winehouse'ı çok sevdi. Frank çıktığı anda listelerin başına yerleşti ve Winehouse'a ödül üzerine ödül kazandırdı. BRIT Ödülleri'nde Kadın Solo Sanatçı (British Female Solo Artist) ve Kentsel Eylem (British Urban Act) dallarında aday olan Winehouse, Stronger Than Me ile Ivor Novello Şarkı Sözü Ödülleri'nde En çağdaş Eser (Best Contemporary Song) dalında ödül aldı.

Ekim 2006'da Winehouse'ın ikinci albümü olan Back to Black piyasaya sürüldü. Frank'in başarısını katlayan albümde Winehouse'ın özel hayatıyla ilgili şarkılar vardı. Winehouse'ın aşırı kilo kaybetmesi ve basına yansıyan sarhoş görüntüleri dolayısıyla uyuşturucu probleminin magazin basının odak noktası olduğu dönemde, ‘Back to Black' albümündeki Rehab (rehabilitasyon) şarkısı özellikle çok ses getirdi. Şarkının nakaratında "Beni rehabilitasyona göndermeye çalıştılar ama ben hayır dedim" sözleri geçiyordu.

2008'e gelindiğinde artık Amy Winehouse dünyanın en başarılı caz vokallerinden biri sayılıyordu ancak davranışları ve alışkanlıkları yüzünden hayranları tarafından çok eleştiriliyordu. Her şeye rağmen jüri üyeleri Winehouse'ın yanındaydı ve Amy ödülleri toplayarak ülkesinin rekorunu kırdı. Grammy Ödülleri'nde Rehab şarkısıyla Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı, En İyi Kadın Pop Vokal Performansı ödüllerini, Back to Black albümüyle ise Yılın Albümü ödülüne aday olurken En İyi Pop Vokal Albümü ödülünü aldı. En İyi Yeni Sanatçı ödülünü de alan Winehouse, yapımcı Mark Ronson'a da Yılın Yapımcısı ödülünü kazandırdı.

1955 yılından bu yana her yıl Londra'da Britanya Besteci ve Şarkı Yazarları Akademisi tarafından takdim edilen Ivor Novello Ödülleri'nde 2008 yılındaki en büyük ödül için 2 adaylığı bulunan ilk sanatçı Amy Winehouse oldu. Love Is A Losing Game ve You Know I'm No Good şarkıları Sözü ve Müziği En İyi Şarkı dalında birbiriyle yarışıyordu. Love Is A Losing Game ile ödülü alan Wibehouse aynı zamanda, 2006'de En İyi Çağdaş Şarkı ödülü kazanan Rehab şarkısı ile de En Çok Satan İngiliz Şarkısı ödülüne adaydı.