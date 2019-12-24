Yeni fenomen Ukraynalı Rapunzel (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri)

New York’ta yaşayan Diop, “Büyüdükten sonra bu kabalıklarla yüzleştim. Bir yetişkin olarak her gün kendimi daha fazla sevmeyi ve olumsuz insanları dikkate almamayı öğrendim. Farklı olacak kadar şanslıysanız bunu hiçbir zaman değiştirmeyin” şeklinde konuştu.