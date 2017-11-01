Yeni yıldız 84 yaşındaki Japon dede (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri)

1 TETSUYA Instagram’ın yeni yıldızı 84 yaşındaki Japon dede.

2 Ninju lakaplı Tetsuya Dede’nin Instagram’da 100 bine yakın takipçisi var.

3 Emekli kimya öğretmeni olan Tetsuya, moda dünyasına ‘taze bir kan’ olarak girdi.

4 torunuyla eğlenceli bir işe imza attı. Tetsuya, torununun kıyafetlerini giydi, torunu Kudo da onun fotoğraflarını çekti.

5 Naoya Kudo, profesyonel moda çekimi görünümündeki fotoğrafları tüm dünyayla paylaşmaya karar vererek dedesi için bir Instagram sayfası açtı.

6 Tetsuya’nın sayfası kısa sürede sosyal medyada popülerleşti.

7 GEORGIA TRAEBERT Bir fotoğrafla Down Sendromlu Georgia’nın hayatı değişti.

8 Annesi Rubia, 14 yaşındaki kızı Georgia Traebert’in fotoğrafını Facebook’a koyunca fotoğraf çok fazla beğeni alınca, bunu diğer Down Sendromlulara ilham verecek bir fırsata çevirdi.

9 Şimdi Brezilyalı Georgia, beş ajansa bağlı çalışan bir model. Ama aynı zamanda Instagram ve Facebook’ta çok fazla takipçisi olan dünya çapında bir fenomen. Instagram’da 65 binden fazla kişi onu takip ediyor.

10 Georgia, Brezilya’da tanınan bir giyim markasına ve aynı zamanda bir mücevher markasına reklam modelliği yapıyor.

11 Anne Rubia, “İşin en zor kısmı, bazı insanların Georgia’nın başarısını sadece sarı saçlarına ve mavi gözlerine bağlayan yorumlarını okumak oluyor. Oysa Georgia çok nazik ve yetenekli bir çocuk, aksi takdirde bugün geldiği noktaya gelemezdi” diyor.

12 Rubia, “O şimdi medyada görünüyor, kariyeri ve işi hakkında soru soran bir sürü kız etrafını sarıyor. Medyada olmak ve sahip olduğu modellik kariyeri kendine güveninin artmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.

13 Georgia’nın en büyük hayali modelliktense bir şarkıcı ya da oyuncu olmak. Bu nedenle oyunculuk ve müzik dersleri alıyor.

14 HUNTER Shiba Inu türü köpek Hunter, resimleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

15 Kanada’da yaşayan Kenny Au ve Denise Lo çiftinin 5 yaşındaki köpeği, fırçayla resim yapma becerisini geliştirince ortaya çıkan tablolara sosyal medyadan beğeni yağdı.

16 Hunter’ın yaratıcı çalışmaları artınca ona bir Instagram sayfası açan sahipleri, sevimli köpeğin yaptığı resimleri sosyal medyaya yüklemeye başladı.

17 Hunter’ın resimlerini satın almak isteyenler çıktı.

18 Şimdi, Hunter’ın ürettiği resimlerin her biri 38 dolara satılıyor.

19 CHARLES MCDOWELL ABD Florida’da 31 yaşındaki Charles McDowell uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. McDowell’ın fotoğrafı polisin Facebook sayfasında paylaşıldı. Boynunun kafasından geniş olan adam bir anda sosyal medya ünlüsüne dönüştü.

20 Boynu ile ünlenen Charles McDowell; Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan ve ünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks'i hatırlattı.

21 DUCKIE THOT Siyahi Barbie bebek yüzlü model Duckie Thot bir milyon takipçili sayfasıyla Instagram’ın sıradışı fenomenleri arasında yer alıyor.

22 Yarı Sudanlı yarı Avustralyalı model Duckie Thot’un, L’Oréal Paris'in reklam yüzü olduğu açıklandı.

23 22 yaşındaki model, çeşitliliğe önem verdiğini belirten L’Oréal Paris'in en koyu ten rengine sahip yüzü oldu.

24 Thot, “Koyu ten rengine sahip daha fazla kızın kendi güzelliğini sevmesi için yardım edeceğim. Onlara, ‘Hayallerinizi büyütün, çok çalışın ve içinizdeki kıza güvenin, çünkü bir gün, bir numaralı güzellik markasına evet diyeceksiniz’ mesajını veriyorum” şeklinde konuştu.

25 2013 yılında Avustralya’daki Next Top Model adlı yarışmayla tanınan Thot, modellik kariyerini geliştirmek için ABD’ye taşındı.

26 Yarışmadayken henüz 17 yaşında olmasına rağmen dış görünüşü nedeniyle sosyal medyadan beğeni aldığı kadar hakaretlere de maruz kalan Thot’a ‘karnabahar kafası’ gibi lakaplar takıldı.

27 İki yıl ortadan kaybolduktan sonra yeniden modellik yapmaya başlayan Thot, 2016 yılında Teen Vogue’a konuştuğunda, “Ben her kesim tarafından zalimce şekillendirildim. Tüm bu kötü yorumları dinledikten sonra en son kendi içimden gelen seslerle başbaşa kaldım. Ve işleri o saatten sonra düzeltmeye başladım” dedi.

28 Thot, en son Rihanna'nın New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği Savage x Fenty iç çamaşırı defilesinde boy göstermişti.

29 NYAKIM GATWECH Sudanlı model Nyakim Gatwech, simsiyah ten rengiyle Instagram’ın yeni fenomenlerinden biri oldu. Bugün, beğenilen bir model olmasının arkasında acı bir hikaye yatıyor.

30 Çocukluğu, Afrika’da bir mülteci kampında geçti. Annesi, Sudan’da devam eden savaştan dolayı o doğmadan önce ülkeyi terk etmişti. Ablası öldü, erkek kardeşi bir bıçaklı saldırıda yaralandı.

31 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Afrika’daki mülteci kampından ABD’ye taşınan Gatwech, ten renginden dolayı aşağılamaya maruz kaldığı için modellik önce hayallerini bir kenara bırakmak istedi.

32 Amerika’da gittiği okulda ten renginden dolayı alay konusu oldu. Okul arkadaşları ona, “Banyo yapmıyorsun. O nedenle cildin bu kara siyah” ya da “Gülümse, seni ancak öyle görebiliyoruz” diyordu.

33 Tüm bunlardan dolayı her gece yatağa girdiğinde ağlıyordu. Tenini, pek çok Sudanlı kadının yaptığı gibi beyazlatmak istedi. Ama bunu ablasına söylediğinde, ablası ona izin vermedi ve şöyle dedi: “Tenini değil zihnini beyazlatmalısın!”

34 “Kendimi çirkin buluyordum ve moda dünyasında göremiyordum” diyen Gatwech, güçlü kalmayı tercih etti ve kendini olduğu haliyle sevmeyi başararak modellik dünyasına girdi.

35 Kendisine cildini beyazlatmayı önerenlere olumsuz yanıt veren genç model, “Daha açık tenli olmak hayatımı kolaylaştıracaksa ben zor olan yolu seçiyorum” düşüncesiyle yola çıktı. Sahip olduğu ten rengiyle popüler bir model haline geldi.

36 ‘Karanlıklar Kraliçesi’ unvanını alan Gatwech; Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo gibi markalarla çalıştı, Cosmopolitan’a poz verdi. 24 yaşındaki modelin Instagram’da 400 bine yakın takipçisi var. Gatwech, şimdi, kendini olduğu haliyle kabullenip sevmesiyle hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

37 JARE Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa objektiflerine takılan Nijeryalı Jare, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

38 Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa modelleriyle portre üçlemesi yapıyor ve bu fotoğrafları Instagram hesabından yayınlıyor.





39 5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

40 Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak nitelendirildi. Jare'nin fotoğraflarının altına yapılan 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumları dikkat çekti.

41 BADDIE WINKLE 1928 doğumlu Baddie Winkle’ın Instagram’da 3,6 milyon takipçisi var.

42 Pek çok marka, 70 yaş üzeri müşterileri kendisine çekmek için Winkle’ın popülaritesini kullanıyor.

43 Winkle’ın her bir paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor.

44 90 yaşındaki moda ikonu, verdiği bir röportajda, “Ne isterseniz onu yapın… Ne kadar çılgın olmak istiyorsanız o kadar çılgın olun. Bırakın insanlar ne derse desin… Dikkate almayın. İçinizden geldiği gibi olun” dedi.

45 “Benim stil ikonum Miley Cyrus. Sanırım aynı kıyafetleri giyiyoruz. Çok benzeriz” diyen Winkle; Drake, Rihanna, Miley, Queen Latife, Blake Shelton gibi ünlüleri beğeniyor.

46 LIL MIQUELA Miquela Sousa ya da bilinen adıyla Lil Miquela, modaya yön veren ilk Instagram ünlüsü.

47 Aynı zamanda müzisyen olan ve şarkıları Spotify’da yer alan Lil Miquela, Instagram’da 1,2 milyon takipçisi olan bir sanal fenomen.

48 20 yaşında, ABD’de yaşayan, yarı Brezilyalı yarı İspanyol ‘avatar’, sosyal medyanın ünlüler kervanına katılan bir dijital kişilik.

49 Üç boyutlu yazıcı üretimi olan Lil Miquela, Nisan 2016’dan bu yana Instagram’da.

50 Hem model, hem müzisyen, hem marka temsilcisi olan Lil Miquela, siyahiler ve trans bireylerin hakları için sosyal sorumluluk projelerini Instagram hesabına taşıyor.

51 Pek çok sosyal medya fenomeni gibi Lil Miquela da pek çok markaya ait kıyafetlerle poz veriyor.

52 BENNY HARLEM VE JAXYN Baba ve kızı, ilginç saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

53 Benny Harlem, 52,07 cm’e kadar uzattığı saçlarıyla dikkat çekerken tek hazinesi saçları olmadı.

54 Kızı Jaxyn da ona benzeyen saçlarıyla fenomen oldu.

55 Kendine has saçlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen baba-kız, Instagram’ın en çok takipçisi olan isimleri arasına girdi.

56 480 bine yakın takipçisi olan baba-kız, saçlarının başrolde olduğu fotoğraflarını paylaştıkça binlerce beğeni alıyor.

57 Baba Harlem, kızına hep eşsiz görünümüyle barışık olması ve Afrikalı mirasıyla gurur duyması gerektiğini öğretti.

58 Küçük Jaxyn babası için şu ifadeleri kullanıyor: “Babam dünyanın en mükemmel adamı. Onun kişiliği, elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veriyor. Babam benim sırdaşım ve öğretmenim. Sadece okul derslerimde değil hayatımdaki her şeyin öğretmeni.”

59 İSKELET Instagram'ın bir başka fenomeni bir iskelet.

60 "omgliterallydead" adlı Instagram kullanıcısı, kadınların Instagram'daki yaygın paylaşımlarını taklit etmesiyle fenomen haline geldi.



61 260 bine yakın takipçisi olan iskelet, tıpkı Instagram'ı yoğun kullanan kadınlar gibi gündelik hayattan kareler yansıtıyor.

62 Örneğin yoga yapmayı seven iskelet, arkadaşıyla birlikte yoga yapıyor.

63 O ayrıca kedi seven biri gibi kedili fotoğraflarını da paylaşıyor.

64 ZAKLINA BERRIDO PISANO Zaklina Berrido Pisano’yu görenler 30’un üstünde olduğuna inanamasa da o, 48 yaşında bir büyükanne.

65 Instagram paylaşımlarıyla bir fenomene dönüşen Sırp Pisano, İtalya’da yaşıyor.

66 İki çocuğu olan Pisano’nun iki de torunu bulunuyor.

67 Atletik yapısı sayesinde yaşını göstermeyen büyükanne, “Hedefim, kadınlara içlerindeki çekici tarafı uyandırmaları için ilham vermek” diyor.

68 Instagram’da 411 bin takipçisi olan stil ikonu, zaman zaman torunlarının da şık kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşıyor.

69 Geçen yıl ilk kez dünya basınının ilgisini çekmesinden bu yana Pisano'nun takipçileri neredeyse üç misli arttı.

70 ANOK YAI Katıldığı okul festivalinde bir fotoğrafçının objektifine takılan üniversite öğrencisi Anok Yai'ye teklif yağıyor.

71 Fotoğraf sosyal medyada yayınlandıktan sonra mankenlik ajansları Anok Yai'nin peşine düştü. Ten rengi ve kendine has kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki genç kızın Instagram'daki takipçi sayısı kısa sürede yaklaşık 60 bine çıktı.

72 JULIA VINS Instagram fenomenlerinden biri takipçilerinin 'Kaslı Barbie' diye hitap ettiği Julia Vins.

73 20 yaşındaki Rus sporcu, bebeksi yüz hatları ve bununla tezat oluşturan kaslı kol ve bacaklarıyla kısa sürede bir fenomene dönüştü.

74 Bir vücut geliştirme şampiyonu olan Vins, aynı zamanda iddialı bir halterci.

75 120 kilogramlık halteri kaldıran Vins, Instagram'da kısa sürede yaklaşık 450 bin takipçi kazandı.

76 MEKHI ALANTE LUCKY ‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen Jeremy Meeks’ten sonra yeni bir ‘mahkum’ fenomen doğdu.

77 “Jeremy Meeks’in adımlarını takip etmek istemiyorum. Hiç kimsenin adımlarını takip etmek istemiyorum” diyen 20 yaşındaki Mekhi Alante Lucky de eski bir mahkum.

78 Van kedisi gibi bir gözünün mavi, diğer gözünün kahverengi olmasıyla ünlenen eski mahkum, modellik mesleğinde ilerliyor.

79 Çalıntı araç kullanmak ve hız yapmak suçlamalarıyla Nisan 2016’da tutuklanan ve cezaevinde yatan Lucky, Nisan ve Aralık 2016 tarihleri arasında, bir kadına saldırıyı da içeren suçları nedeniyle beş kez tutuklandı ve şartlı tahliye edildi.

80 Modellik yapmaya başladıktan sonra Instagram takipçilerinde belirgin bir artış gözlenen Lucky’nin çok az paylaşımı olmasına ragmen 30 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

81 Bir modellik ajansına bağlı olarak çalışan Lucky, ‘seksi mahkum’ yakıştırmasından rahatsız olduğunu belirterek, “Hayatımda hiç tam olarak hapishaneye girmedim, hiç suç işlemedim, dolayısıyla suçlu değilim” dedi.

82 Lucky, “Tutuklandım ve kodese konuldum ama hiçbir zaman cezaevine girmedim, dolayısıyla ikinci seksi mahkum değilim, ben bir suçlu değilim” yorumunu yaptı.

83 PAWEL LADZIAK Polonyalı yeni Instagram fenomeni Pawel Ladziak, çoğu kişi gibi gençleşmeye değil yaşlanmaya çalışıyor.

84 Düzenli spor yaparak vücudunu geliştiren 35 yaşındaki Ladziak, saçlarını ve sakallarını beyazlatarak olduğundan yaşlı bir görünümle çektiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

85 Kişisel spor antrenörlüğü yapan Ladziak, 35 yaşında olmasına rağmen 60’larında gösteren sıradışı haliyle Instagram’da 340 bine yakın kişi tarafından takip ediliyor.

86 Kendisi için “Polonyalı Viking” yakıştırması yapan Ladziak, 16 yaşından beri vücut geliştirme yapıyor ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

87 Ladziak, ne zaman ki saçlarını beyazlatıp kendini yaşlandırarak fotoğraf çekmeye başlıyor, o zaman hayran kitlesi katlanarak artıyor.

88 Ladziak, bir başka Instagram fenomeni olan 49 yaşındaki İtalyan Gianluca Vacchi’ye (sağdaki) benzetiliyor.

89 GIANLUCA VACCHI



İtalyan işadamı Gianluca Vacchi, şaşalı hayatını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımlarıyla Instagram fenomenine dönüştü.

90 Vacchi, 7 milyonluk milyonluk takipçisiyle Instagram’ın en gözde isimlerinden biri haline geldi.

91 Tatil fotoğraflarını paylaşan 48 yaşındaki işadamı, en çok eşi Giorgia Gabriele ile teknede yaptığı dansla konuşuldu.

92 Tatil fotoğraflarını paylaşan 48 yaşındaki işadamı, en çok eşi Giorgia Gabriele ile teknede yaptığı dansla konuşuldu.

93 Vacchi’nin, bir diğer farkı ise eşi Gabriele’e duyduğu büyük aşk sebebiyle sık sık romantik paylaşımlar da yapıyor.

94 CHUANDO TAN Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan, yaşıyla çelişen görünümüyle tüm dünyanın ilgisini çekti.

95 Eski model ve pop şarkıcısı yeni fotoğrafçı Chuando Tan, 50 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında görünmesiyle sosyal medyada bir fenomene dönüştü.

96 50 yaşındaki fotoğrafçı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla yaşını göstermemekte ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

97 Çin’de bir haber sitesinde yer aldıktan sonra ünü, kendi ülke sınırlarını aşan Tan, Instagram’da 220 binin üzerinde takipçiye sahip.

98 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında Singapur’un en popüler modellerinden biri olan Tan, kariyerinde kısa süreliğine pop şarkıcılığına da yer verdi.

99 Tan daha sonra fotoğrafçılıktaki yeteneğini keşfederek kendini tamamen bu işe adadı.

100 Peki Singapurlu fotoğrafçının sırrı ne? Ailesinden aldığı genler açısından şanslı olan Tan, fit vücudu ve genç görünümünü sıkı çalışmasına da borçlu.

101 Tan, herkesi hayran bırakan görünümünü, geç saatte banyo yapmayıp sabah banyosunu tercih etmesine, düzenli olarak her gün Hainan (Çin’de bir bölge) tavuğu yemesine bağlıyor.

102 Tan ayrıca haftanın her günü spor yaptığını da belirtiyor.

103 NYAKIM GATWECH 'Karanlığın Kraliçesi' Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, insanlara karanlıktan korkmamaları gerektiğini öğretiyor.

104 Çarpıcı koyuluktaki ten rengi ile güzellik tabularını yıkan 24 yaşındaki model, kendisiyle aynı renkte olan diğer insanları da cesaretlendirmeyi hedefliyor.

105 ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşayan Gatwech, burada siyahilerin temsilciliğini üstleniyor.

106 Ten renginden utanmadığını söyleyen Sudanlı model, bütün dünyanın bunun farkına varmasını istediğini belirtiyor.

107 Instagram’da 155 bin takipçisi bulunan Gatwech, bir gün bir taksi şoförünün kendisine tenini açtırmayı deneyebileceğini söylediğini belirterek, “Tenimin görünümüyle ilgili karşılaştığım sorulara inanamazsınız” diyor.

108 Moda sektörünün tek siyahi modeli olmasa da kendisine verilen 'Karanlığın Kraliçesi' lakabını seve seve kabul ettiğini belirten Gatwech, “Siyah koyudur, siyah güzeldir, siyah altındır. Amerikan standartlarının Afrikalı ruhunuza zarar vermesine izin vermeyin” diyor.

109 Gatwech, “Benim çikolata bedenim zariftir. Ayrıca savaşçı bir ulusu temsil ediyor" diyor.

110 HANEEFA ADAM Nijeryalı Haneefa Adam, açtığı Instagram hesabında Barbie’nin tesettürlü fotoğraflarını paylaşıyor.

111 İngiltere’de farmakoloji eğitimi alan 24 yaşındaki Adam, kendi yarattığı tesettürlü Barbie’nin Müslüman kızlar için rol model olmasını umuyor.

112 “Benim dinimde ve kültürel kimliğimde bir bebek. Ben sadece benim gibi Müslüman kızlara başka bir seçenek sunmak istedim” dedi.

113 Haneefa Adam’ın "hijarbie" adlı Instagram hesabının 1,7 milyon takipçisi var.

114 Bu kadar popüler olmasına, olumlu yorumlarla karşılaşmasına rağmen, olumsuz eleştiriler de aldığını söyleyen Adam, “Müslüman kadınların örtünmesinin zorlamayla olduğunu düşünüyorlar. Ama çoğunluğumuz için öyle değil” dedi.

115 Adam ayrıca, “Müslümanlar hakkındaki yanlış fikirleri düzeltmek için sosyal medyanın harika bir platform olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

116 14 aylık bebek Harlen Bodhi White, Instagram'ın yeni fenomeni haline geldi.

117 187 bin takipçisi olan bebeğe markalardan teklifler yağıyor.

118 27 yaşındaki annesi Chelsea White’ın paylaştığı fotoğraflarıyla ünlenen, bebek modelliği de yapan Harlen Bodhi, şimdiye kadar onlarca markanın ürünlerini giydi ve reklamını yaptı.

119 Son moda kıyafetleriyle birbirinden tatlı fotoğraflarıyla beğeni toplayan Harlen Bodhi'nin takipçi sayısı ünlülerin çocuklarını katlamış durumda.

120 Harlen Bodhi, Beyonce'nin kızı Blue Ivy ve David Beckham'ın kızı Harper Beckham'dan çok daha fazla takipçiye sahip.

121 Instagram’ında “bebek modeli ve blogger” olarak lanse edilen Harlen Bodhi'ye en son bir markadan bir milyon dolarlık reklam teklifi geldi.

122 İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan bebeğin ailesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

123 FRAN SUAREZ İspanya'nın Madrid şehrinde bir hastanede hemşire olarak çalışan Fran Suarez sosyal medyanın en sıradışı kişiliklerinden biri haline geldi.

124 Instagram'da 60 bine yakın takipçisi olan Suarez için hayranları “dünyanın en seksi erkek hemşiresi” yorumları yapıyor.

125 Hemşireliğin yanı sıra modellik de yapan Suares, çalıştığı hastanenin yanı sıra spor salonundan da fotoğraflar paylaşıyor.

126 Şimdiye kadar Nivea for Men, Wella gibi markalara modellik yapan 27 yaşındaki erkek hemşire sosyal medya hesabından sağlıklı beslenme ve sporla ilgili tavsiyeler de veriyor.

127 MALIN RYDDQVIS



Lisanslı Boeing pilotu Malin Rydqvis dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yoga pozlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçi kazandı.

128 Hem uçuştaki hem de yogadaki kabiliyetlerini sergileyen 29 yaşındaki İşveçli pilot, dünyanın farklı yerlerine gittiğinde dikkat çekici yoga hareketleriyle poz veriyor ve bunları sosyal medyada paylaşıyor.

129 Hırvat asıllı Rydqvis, Mallorca ve Tenerife gibi yerlerde etkileyici manzaraya karşı yoga yapıyor.

130 Rydqvis, 2008 yılında snowboard yaparken kaza geçirdikten sonra sırt ağrısı çekmeye başlayınca yoga yapmaya başladığını söyledi.

131 “Her şeyi denedim ama tek işe yarayan şey yoga oldu” diyen Rydqvis, “Bana kendimi daha iyi anlamam ve başkalarına karşı daha iyi biri olmam için yardım ediyor” dedi.

132 Instagram’da flymeyoga adıyla fotoğraflarını yayınlayan Rydqvis’in kısa sürede 150 bine yakın takipçisi oldu.

133 ARNA YR. JONDOTTIR



İzlanda’nın güzellik kraliçesi Arna Yr Jonsdottir, Las Vegas’ta Miss Grand International güzellik yarışmasını düzenleyen kurul tarafından kilolu bulunan ve acilen diyete girmesi istenen 20 yaşındaki kraliçe, bu isteği reddetti.

134 İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te yaşayan eski jimnatistikçi Jonsdottir karar sonrası şöyle konuştu: “Evet omuzlarım biraz daha büyük olabilir çünkü ben İzlanda’da milli takımda bulunan bir atletim ve bununla gurur duyuyorum.

135 Ama yarışmanın sahibi kilo vermemi istiyor ve beni olduğum gibi kabul etmiyorsa benim ilk 10’da olmamı da hak etmiyor demektir”

136 Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri sayılan Miss Grand International’dan ayrılan Jonsdottir, yarışma kurulunu reddeden tavrıyla sosyal medyada fenomen haline geldi.

137 SIMON HOOPER



Simon Hooper 4 kız babası olmanın eğlenceli ve zorlu yanlarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen oldu.

138 4 kız babası Hooper'ın 9 ve 6 yaşında iki kızı, 10 aylık da ikiz kızları var.

139 ‘Aile olmak çok zor, bu nedenle işin eğlenceli yanını paylaşmak istedim’ diyen Hooper’ın eğlenceli dünyası sosyal medya kullanıcılarını epey güldürüyor.

140 AVERAGE ROB Average Rob adlı kullanıcı kendini ünlülerin fotoğraflarının yanına "photoshop'layıp Instagram sayfasında paylaşıyor. Bu sayede şöhrete de ulaşan Rob'un amacı ünlülerle arkadaş olduğunu gösterip "hava atmak" değil, hem eğlenmek hem de takipçilerini eğlendirmek.

141 KHOUDIA DIOP



Afrika’nın en ünlü modeli Khoudia Diop, çocukken aşağılanmasına yol açan simsiyah teni sayesinde “Melanin Tanrıçası” olarak ünlendi.

142 Yaklaşık 400 bin takipçiye sahip olan Senegalli 19 yaşaındaki Diop, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, “Yetişme çağında tenimin rengi nedeniyle çok ağlatıldım” dedi.

143 New York’ta yaşayan Diop, “Büyüdükten sonra bu kabalıklarla yüzleştim. Bir yetişkin olarak her gün kendimi daha fazla sevmeyi ve olumsuz insanları dikkate almamayı öğrendim. Farklı olacak kadar şanslıysanız bunu hiçbir zaman değiştirmeyin” şeklinde konuştu.

144 DAN BILZERIAN Yaklaşık 30 milyon takipçisiyle Instagram'ın Kralı olarak tanınan Dan Bilzerian'ın, sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla büyük bir fenomen haline geldi.

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146 DARRYLL JONES Tam bir Star Wars hayranı olan Darryll Jones, bu hayranlığını yansıttığı fotoğraflarıyla Instagram’ın en çok takip edilen hesaplarından birine sahip omayı başardı.

147 Star Wars karakteri stormtrooper şeklindeki oyuncağın çeşitli maceralar yaşarken çektiği fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Jones’un 108 bin takipçisi var.