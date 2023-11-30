Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. İşte, bu hafta ülkemizdeki sinema salonlarında izleyici ile buluşacak filmler...



"Ölümlü Dünya 2"



"Ölümlü Dünya 2" kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak yer alıyor.



"Aşk Filmi"



Deniz Denizciler'in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu'nun oynadığı "Aşk Filmi", modellik yapan, çevresinde popüler, gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadının hayatını işliyor.



"Kara Cuma"



Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor.



Bir seri katilin küçük bir kasabaya gelişini aktaran filmde, kötü şöhretli gizemli katil, Şükran Günü'nün ortaya çıktığı Massachusetts'te terör estirmeye başlar.



"Kötülük Diye Bir Şey Yok"



Müzikal dram türündeki "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor.



Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Japon yapımı filmin başrollerinde Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ve Ryuji Kosaka oynuyor.



Haftanın Animasyonları



Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı", Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde bir grup çocuğun, arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor.



Chris Buck ve Fawn Veerasunthorn'un yönettiği animasyon film "Dilek", içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor.

