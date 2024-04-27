Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmine geri sayım başladı

Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık için geri sayım başladı. Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı film, 10 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU



Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyayı konu alıyor. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminden ilk fragman Haberi Görüntüle