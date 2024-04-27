Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmine geri sayım başladı

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmine geri sayım başladı. 1968 yılından bu yana sinema tarihinin en ölümsüz serilerinden birine dönüşen Maymunlar Cehennemi’nin yeni filminin senaryosunu Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison kaleme alırken başrollerini ise Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy paylaşıyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmine geri sayım başladı

Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık için geri sayım başladı. Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı film, 10 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmine geri sayım başladı - 1

FİLMİN KONUSU

Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyayı konu alıyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminden ilk fragman

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminden ilk fragman

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