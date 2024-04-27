Wim Wenders ve Kojı Yakusho, İstanbul Film Festivali’nin onur konuğu olarak İstanbul’da

“78 YILDIR BU ANI BEKLİYORUM”



Yönetmen Wim Wenders toplantıda ilk kez festival için ziyaret ettiği İstanbul’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek “78 yıldır bu anı bekliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, sonunda burada olduğum için çok mutluyum,” dedi



Oyuncu Koji Yakusho ise bugüne dek yolu İstanbul’la kesişmeyen Wenders’in aksine, İstanbul Film Festivali davetini alır almaz hemen kabul ettiğini söyledi. Yakusho, gençliğinde Japon müzisyen Mayo Shouno’nun “Flying to Istanbul / Tonde Istanbul” şarkısını dinlediğinden beri hep İstanbul’a gelmek istediğini, sonunda burada olduğu için de çok mutlu olduğunu ekledi.



Wenders ve Yakusho, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Wenders’in Cannes’da Yakusho’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Perfect Days / Mükemmel Günler filminin yapımcısı Koji Yanai, filmin senaryosunu Wim Wenders’le birlikte yazan filmin ortak yapımcılardan Takuma Takasaki ve ortak yapımcılardan Chisato Minami de toplantıya katıldı.