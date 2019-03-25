Çocuklara sağlıklı kilo aldırmak için 9 öneri

Her dört çocuktan birinde iştahsızlık sorunu bulunuyor. Eğer altında yatan herhangi bir hastalık yoksa, çocuğunuz gelişimine sağlıklı olarak devam ediyorsa iştahsızlık için endişelenmeye gerek yok. Onların kilo almalarını sağlayabilirsiniz. Ancak çocuğunuzun kilo almasını sağlarken onun sağlığını tehlikeye atmadan sağlıklı yöntemlerle bunu yapın.



Portakal suyuna pekmez ekleyin

Çocuğunuza yüksek enerjili sağlıklı içecekler hazırlayın. Süt, muz, bal, bebe bisküvisi, badem ve sade dondurmayı blenderdan geçirip, kalorisi yüksek, lezzetli ve sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyuna pekmez ekleyip içirebilirsiniz. Katı meyve sıkacağınızda elma-havuç suyu hazırlayabilirsiniz. Bu içecekler çocuğun kilo almasını sağlarken aynı zamanda oldukça enerji de verir. Ancak bu içecekler asla çocuğun asıl yemeklerinin yerine geçmeyeceğinden, yemeklerle birlikte veya hemen yemek öncesi değil de yemek aralarında atıştırmalıklarda verebilirsiniz.



Yemekten bir saat önce sıvı vermeyin

Kilo alsın diye hazırlanan meyve suları, milkshakeleri ve meyveli sütleri yemekten 1 saat önce ve yemek sırasında vermeyin. Çünkü çocuğun zaten küçük olan mide hacminin sıvı ile dolması, tokluk hissi yaratarak temel beslenmesinin aksamasına neden olabilir. Sıvı alımını öğün aralarına ekleyebilirsiniz.



Kuruyemişi ihmal etmeyin

Çocuklara işlenmiş besinler ve yağlar, yüksek şekerli yiyecekler vererek kilo aldırmaktan kaçının. Bunun yerine kuru yemiş ve kuru meyvelerden (incir, hurma, kuru kayısı vb.) küçük bir çerez tabağı oluşturabilirsiniz. Fırınlanmış patates cipsini evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Oyun aralarında kızarmış ekmek üzerine sürülmüş bal ve tereyağ ya da avokadolu peynirli karışımlar yedirebilirsiniz. Yemeklerinin yanına peynirli, domates soslu makarnalar veya kaşarlı patates püresi hazırlayabilirsiniz.



Yemeklerin sunumuna önem verin

Göze hitap eden yemekler her zaman daha fazla iştah açtığından yeteneklerinizi konuşturup renkli kahvaltı tabakları hazırlayabilirsiniz. Kiraz domateslerden uçurtma, çırpılmış yumurtadan güneş, fıstık ezmeli ekmekten baykuş ve baykuşa muzdan göz, zeytinden burun yapabilirsiniz.



Rol modeli olun

Önce kendi beslenme tarzınızı gözden geçirmek gerek. Çünkü çocuklar her şeyi dikkatle gözlemler ve sizi model almaya çalışır. Eğer siz pırasa, kereviz ya da karnabaharı ağzınızı buruşturarak ya da çok nadir tüketirseniz, çocuğunuzdan bu sebzeleri sevmesini beklemek haksızlık olur. Çok sevmediği bir besinin faydalarını, yediği zaman onda yarattığı olumlu etkileri onunla paylaşın.



Sevmediği yiyecekleri farklı şekilde hazırlayın

Örneğin süt sevmeyen çocuklara sütlü tatlılar hazırlayabilirsiniz. Muhallebi, sütlaç veya kazandibi tüketebilirler. Hatta sütlü tatlılara şeker koymadan hurmalı, incirli, muzlu muhallebi hazırlayabilirsiniz. Yumurta sevmeyen çocuklara krepler hazırlayıp pekmezle servis edebilirsiniz. Ispanak veya pırasa sevmeyen çocuklara, içerisinde ıspanak veya pırasa da bulunan börek yapabilirsiniz. Sebze tüketmeyen çocuklara sebzeli çorbalar hazırlayıp daha kolay tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Balık veya tavuk tüketmeyen çocuklara bunların çorbalarını, meyve yemeyen çocuklara da elmalı, havuçlu veya üzümlü kekler yapabilirsiniz.



Sofrayı çocuklarınızla birlikte hazırlayın

Mutfak etkinlikleri çocukların çok yönlü gelişimini destekliyor. Örneğin çocukların dikkatini, planlanma becerilerini, estetik düşünme yeteneğini ve yaratıcılığını geliştirir. Bununla birlikte çocuklar emek verdikleri şeylere değer verip sahip çıktıklarından, birlikte hazırlanmış bir yemeği tüketme ihtimali de yükseliyor. Beraber hazırladığınız gökkuşağı renginde rengarenk bir salatayı bu sayede daha kolay tüketebilir. Ardından bu yemeği “ne renk bir tabakta servis edelim?" gibi sorular sorarak, kendi seçtiği şeylerle daha kolay tüketmesini sağlayabilirsiniz.



Israrcı olmayın ama alternatif de yaratmayın

Çocuğunuz yemek yemeyi reddettiğinde veya tabağını yarım bıraktığında ısrar etmeyin. Ancak ara öğünde de bir şey yedirmeyin. Alternatif olarak aç kalacak korkusuyla sevdiği bir yemeği hazırlamayın. O zaman çocuğunuz zamanla bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini öğrenebilir. Ayrıca çocuğunuz yemek istemediği zaman buna duygusal veya eylemsel olarak abartılı tepkiler göstermeyin. Davranışlarınızı kontrol altına alın. Çocuk bu nedenle sizin ilginizi çektiğini fark ederse, bu ilgiyi devam ettirmek için özellikle yemek yemekten kaçınabilir.



Hekime danışın

Bütün önlemlere rağmen çocuk kilo alamıyorsa bunun nedenini araştırmak için hekime danışmak gerekir. Bazı sağlık sorunları, kistik fibrozis, erken doğum, uyuyamama gibi durumlar da çocuğun normalin altında kiloda olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda hekim ve diyetisyen eşliğinde çocuğun diyetindeki eksiklikler tespit edilerek daha uygun ve sağlıklı bir diyet uygulanması sağlanabilir.

