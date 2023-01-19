Uzmanlara göre ara tatilde dijital nesneler çocuk bakıcısı olmamalı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yarın başlayacak ara tatil öncesi uyarılarda bulundu. Çocukların dijital cihazlardan mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dilci, aksinin, gelişimlerine zarar verdiğini söyledi. Tatile girildiğinde çocukların dijital nesnelere daha çok ağırlık verdiklerini belirten Dilci, "Ara tatilde dijital nesnelere, çocuk bakıcılığı rolü yüklemeyelim. Aileler bu konuda dikkatli davranmalı çünkü orada sunulan hipnotik tekniklerle çocuklarımızın değer algısında bir yozlaşma oluşuyor. Ayrıca çocukların dijital nesnelere bağlılığıyla hem kendi kültürüne hem de evrensel anlamdaki insani değerlerimize karşı bir yabancılaşması söz konusu olmaktadır" dedi.



"GÜVEN İLİŞKİSİ OLUŞTURULMALI"



Çocukların ve ailelerinin tatil sürecinde yapmaları gerekenler konusunda da bilgiler veren Prof. Dr. Dilci, "Bu nedenle 'Tatili nasıl değerlendirmeliyiz' sorusunun cevabı, tatile gün içerisindeki yaşam alışkanlıklarımızı, deneyimlerimizi planlayarak başlamamızda fayda var. Hem günlük hem haftalık ve 15 günlük süreçte çocuk üzerinde bırakacağı etkileri dikkate alarak hazırlanmakta fayda var. Çocuklarımızın eğitim sürecinde başarısız olduğu, eksik kaldığı konuları dikkate alarak, çocuğu bir yarış atı misali 15 gün süre içerisinde bir telafi programına tabi tutmak doğru ve sağlıklı bir yaklaşım değil" dedi.

"Çocuk üzerinde ayrı ekstra bir tecrit, baskı ve kaygı oluşturacak bir durum oluştuğu için beyin öğrenme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir" diyen Prof. Dr. Dilci, "Akranlarının dışında kalan, bu şekilde bir ayrışmaya veya ayrı bir çabaya, çalışmaya tabi tutulan çocuklarda bu durum akademik performansını da olumsuz etkileyebilir. Bu anlamda anne babalar çocuklarıyla öncelikle güven ilişkisi ve güvenli bir aile iklimi ve iletişim becerisi sağlamalıdır. Dijital nesne konusunda sınırlı, sorumlu ve içerik paylaşımı konusunda çocukla birlikte alınacak karar ve kurallara dikkat edilmelidir" diye konuştu.



"KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA NEDEN OLUYOR"



Dijital nesnelerde sunulan içeriklerin, çocukların düşünce sistemini kuşatacak şekilde dizayn edildiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Bunu hem örtük hem açık bir şekilde yaparken birtakım algoritmalarla yapay zeka sistemiyle de bunu gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle dijital nesnelerin sar değeri miktarının artmasına bağlı olarak çocukların uykusuzluğa bağlı hırçınlık ve agresiflikten uzak kalmaları için internet ve dijital nesnelerle temas alışkanlığını kısıtlamakta fayda var. Çocukların dijital nesnelere aşırı teması, çocuklarda kültürel yıkım, kültürel yabancılaşma ve kültür boşluğuna neden oluyor. Çocuklarda kimlik, karakter ve değer gelişimine dönük blokajların oluştuğu durumlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bu yönde ailelerimizin bilinçli olmasında fayda var" dedi.