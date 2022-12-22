Bebeklerde gündüz uykusu günde kaç saat olmalı?

Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için en önemli ihtiyaçlarından biri uykudur. Bebeğiniz ve uyku arasındaki ilişkiyi düzenlerken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir, gündüz uykusu ne kadar sürmelidir? Bir bebeğin günlük uyuma süresi ay ve yaş aralığına göre değişir.

2 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

Yenidoğan döneminde, eğer bebeğin fiziksel bir sorunu yoksa uykularının da düzenli olması beklenir.

İki aylık bebeklerin toplamda 14-16 saat civarında uyku ihtiyaçları oluyor. Bunun ortalama 6-7 saat kadarını ise gündüzleri uyuyorlar. Bebeğinizin bu gündüz uykusu blok halinde değil de aralıklarla olabilir.

3 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

3 aylık bebeğin uyku düzeni 2 aylık bebekten pek de farklı değil. 3 aylık bebekler de günde ortalama 5-6 saat kadar gündüz uykusu uyuyorlar.

4 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

4 aylık bebek uyku düzeninde gün içerisinde toplam 14-16 saat kadarlık bir uyku beklenir. Bebeğiniz 4 aylıkken gün içerisinde toplamda 3 kez ortalama 4 saat kadar gündüz uykusu uyuyabilir.

5 - 8 AYLIK BEBEĞİN GÜNDÜZ UYKU SÜRESİ

5-8 ay aralığında bebekler genellikle 3 gündüz uykusu yapar ve toplamda 3-3.5 saat uyurlar. Bebekler 8. aya kadar geceleri ortalama 11-12 saat kadar, gündüzleri ise 2.5 ila 3.5 saat civarında 2 ya da 3 uyku şeklinde uyurlar. Bebeğinizin bu ay itibarıyla üçüncü uykusunun süresi kısalmaya başlayabilir. Bu da onun gündüz uykusuna olan ihtiyacının azalmaya başladığına işaret eder.

BEBEKLERDE GÜNDÜZ UYKUSU NE ZAMAN BİTER?

12 aylık bebeklerin günde toplam 10-13 saat kadar uyuması beklenir. 18-21 ay arasında gündüz uykusu teke düşer. 21-36 ay arasında çocukların büyük bir kısmı günde 1 kez yarım saat ile 2 saat arasında öğle uykusuna ihtiyaç duyarlar.



Çocukların gündüz uykusunu bıraktığı dönem 3 ila 5 yaş arasında değişiklik gösterebilir. Bu noktada doğru anı bulma konusunda ise ebeveyne büyük bir görev düşer. Bazı durumlarda çocuğunuz gündüz uykusuna dirense bile aslında uyumaya ihtiyacı olabilir. Bu da onun henüz gündüz uykusunu bırakmaya hazır olmadığı anlamına gelir.

UYKU EĞİTİMİNE AKŞAM BAŞLANMALI



İlk 4 ay boyunca bebekle bol temas halinde olmak çok değerli. Ancak 4. aydan sonra bebeği destekli uyutmak doğru değil. Bu durum, bebeğin kendi kendine uykuya geçmesini ve kesintisiz uyumasını güçleştirir.

Bebekler 60-90 dakikada bir uyanabiliyor. Destekle yani sallayarak, emzirerek, beraber yatarak, pışpışlayarak ve benzeri yöntemlerle uyutulmaya alışmış bir bebek her uyku döngüsünde aynı desteğe ihtiyaç duyacaktır. Tabii bir odada tek başına ağlamaya bırakılan ya da kendi kendine uyumaya zorlanan bebeklerde oluşan stres de uykuya geçmeyi güçleştirir. Bebek bir an bile annesinin onu terk ettiğini hissetmemeli.

Uyku eğitimini en erken 4-6. aydan sonra anne vermelidir. İlk 3-5 gün atlatıldıktan sonra ise baba ya da bebeğin bakımına yardım edecek diğer kişiler devam edebilir. Eğitime mutlaka akşam başlanmalı ve uygun bir yatış- kalkış saati belirlenmelidir.