Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun paylaşımına beğeni yağdı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Çöp Adam her çarşamba izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizide Peri karakterini canlandıran Elçin Sangu, paylaştığı selfie pozuyla hayranlarından tam not aldı.

Dizinin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures'ın etkinliğine katılan ünlü oyuncu, o gece çekildiği selfie pozunu hayranlarıyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

ZİRVEYİ ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR

Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam, 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan üçüncü bölümüyle yine zirveyi zorladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizi, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen ikinci dizi oldu.

Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Çöp Adam’ın üçüncü bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı.