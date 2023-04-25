Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap jüri üyelerini açıkladı

O Ses Türkiye Rap yarışması başlıyor. Yeni sezon çekimleri öncesi, merak edilen jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı.

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap jüri üyelerini açıkladı

"" adlı ses yarışmasının rap versiyonu olan "O Ses Türkiye Rap" başlıyor. Dijital platformda yayınlanan "O Ses Türkiye Rap"in yeni sezon jürisi belli oldu. , yarışmanın jüri üyelerini açıkladı. 

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı jüri kadrosu 5 kişi olacak. Geçtiğimiz yıllarda "O Ses Türkiye"den transfer olan , bu yıl da yine  "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyesi olacak. 

Hadise'nin yanı sıra Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero, daha önce Mazhar ve Özkan ile Gökhan ve Hakan Özoğuz'da olduğu gibi birlikte jüri üyeliği yapacak.

Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O SesTürkiye Rap” programının çekimleri bugün başlıyor.

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