Aile dizisi ne zaman, bu hafta var mı? Aile dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu

Aile dizisinin yeni sezon tarihi diziseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin yeni sezon ilk bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Aile dizisi ne zaman, bu hafta var mı? İşte dizinin 2. sezon tarihi.
AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı, oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Musa Uzunlar gibi yıldız isimlerin yer aldığı Aile dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.
Buna göre; Aile dizisi 2. sezonuyla 3 Ekim'den itibaren ekranlara gelecek.
SEZON FİNALİ ÖZETİ
Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan’a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin’e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Kıymet’ten gelen bir telefon Hülya’yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.
Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya’nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin’in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.
Yağmur ve Eko’nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan’ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan’a söyler.
Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan’dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.
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