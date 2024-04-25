Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda (Nehir’in nişanlısına hayat verecek)

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılan isimlerden biri de Bora Cengiz oldu.

Son olarak “Ömer” dizisi ve “Zaferin Rengi” filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz, “İnci Taneleri”nde Nehir’in hayatını değiştiren nişanlısı rolünü üstlenecek.



BORA CENGİZ KİMDİR?



Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmen Bora Cengiz 9 Aralık 1990 doğumlu.İlk olarak 2008 yapımı bir televizyon dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.