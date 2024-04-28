Yalı Çapkını'nda Akın'ın babası Tayyar göründü: Tayyar'ı canlandıran Nazmi Kırık kimdir?

Nazmi Kırık, 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. Eğitimi sırasında Mezopotamya Kültür Merkezi Diyarbakır Şubesinde tiyatro ve dans çalışmalarına başladı. Bu süre içerisinde pek çok oyunda yer aldı. 1996'dan itibaren tiyatro ve dans çalışmalarına Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde İstanbul'da devam etti. 2003 yılında bir grup arkadaşıyla Seyr-i Mesel Sanat Atölyesi'nin kuruluşunda yer aldı. 1999'da rol aldığı Güneşe Yolculuk filmiyle sinema kariyeri başladı.



Güneşe Yolculuk filmi aynı yıl Berlin Film Festivali'nden Blue Angel ve Peace ödülleriyle döndü. 2003'te Yüksel Yavuz'un yönettiği Küçük Özgürlük filmiyle Cannes Film Festivali Yönetmenler Bölümünde izleyicinin karşısına çıktı.



2005'te Huner Saleem'in yönettiği Kilometer Zero filmiyle Cannes Film Festivali Resmî Yarışma Bölümünde en iyi erkek oyuncu adayı olarak yarıştı. 2006'da çektiği kısa metrajlı filmi Kimlik, Antalya Film Festivali'nde yarıştı. Nazmi Kırık, çalışmalarına Türkiye ve Almanya'da devam ediyor.